الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رمد المنصورة تعيد النور لـ1600 طفل مبتسر ضمن مبادرة "رؤية أمل"خلال 2025

مبادرة رؤية امل برمدا
مبادرة رؤية امل برمدا المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

واصل مستشفى رمد المنصورة خلال عام 2025 تحقيق نتائج ملموسة في فحص وعلاج اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية البصر وتعزيز منظومة الكشف المبكر، وضمن مبادرة «رؤية أمل».

وأوضح المستشفى في بيان له حول حصاد العام المنصرم، أنه تم خلال عام 2025 فحص نحو 1600 طفل مبتسر للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية (ROP) وفقًا للبروتوكولات العالمية والمصرية المعتمدة، إلى جانب إجراء 39 تدخلًا علاجيًا دقيقًا شملت حقن عيون المبتسرين، في خطوة تُنفذ لأول مرة ضمن خدمات المستشفى، وأسهمت في إنقاذ الإبصار للحالات الحرجة.

وانطلقت مبادرة «رؤية أمل» كمشروع منظم تحت إشراف الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، وبالتنسيق مع إدارة الحضانات بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتورة بسمة شوكت، وبمشاركة فرق أطباء العيون والحضانات على مستوى المحافظة، بما يضمن سرعة الوصول للحالات الأكثر عرضة للإصابة.

وتعتمد المبادرة على نظام رقمي ذكي يبدأ منذ دخول حديثي الولادة إلى الحضانات، حيث يتم تسجيل الحالات المعرّضة للإصابة على تطبيق إلكتروني مخصص، مع متابعة دقيقة وتحديد مواعيد الفحص مسبقًا، إلى جانب تنسيق مستمر لضمان التدخل في التوقيت الأمثل، وذلك تحت إشراف منسق المبادرة الدكتورة هيام الحماقي.

استخدام تطبيق طبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

وشهدت المبادرة تطورًا نوعيًا في مستوى الخدمات المقدمة، من خلال استخدام تطبيق طبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدخال وسائل تصوير مبتكرة لقاع العين شملت التصوير الملون واستخدام عدسة +40 ديوبتر ذات المجال الواسع لفحص المبتسرين لأول مرة، ما أسهم في رفع دقة التشخيص وسرعة التدخل.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مبادرة «رؤية أمل» تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المستشفيات التخصصية وإدارات الحضانات، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس تطور مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين وحرص المديرية على التدخل المبكر للحفاظ على الإبصار وتقليل معدلات الإعاقة البصرية، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المبادرات الطبية التي تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه يشارك في تنفيذ المبادرة فريق طبي متخصص يضم الأطباء: الدكتور أحمد النجدي، الدكتور عمرو زغلول، الدكتور إسلام عبد الهادي، الدكتورة أماني محمد علي، والدكتورة آية حلمي، إلى جانب فريق التمريض المكون من الممرضتين عزة عيد ودعاء عوض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطفال المبتسرين أطباء العيون الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدقهلية الكشف المبكر حصاد 2025 حديثى الولادة رمد المنصورة مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

تصدير 8 آلاف طن مواد غذائية إلى السودان عبر ميناء السويس

مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران الاحتلال في جنوب شرقي خان يونس بغزة

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الأحد 4-1-2026

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الوطنية للانتخابات: انتظام الاقتراع وتأخر محدود في بعض اللجان

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال 

خارجية فنزويلا: العدوان الأمريكي مرفوض دوليا وقانونيا وسياسيا

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026

تفاصيل إحالة 4 مسئولين بمدرسة ابتدائي بالغربية للمحاكمة التأديبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads