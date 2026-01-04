تموين الدقهلية: الغرامات على المخالفين خلال 2025 بلغت 3,375,673 جنيها

18 حجم الخط

كشف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين في الدقهلية، عن توقيع غرامات مالية على المخالفين بإجمالي 3,375,673 جنيهًا خلال العام 2025.

إجمالي غرامات عام 2025

جاء ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم وردع للمخالفين، حيث جرى توقيع غرامات مالية بإجمالي 3,375,673 جنيهًا، تم تحصيل 3,202,524 جنيهًا منها، بينما بلغ المتبقي 173,149 جنيهًا، وذلك دعمًا لجهود تحقيق الانضباط والشفافية داخل المنظومة التموينية.

تحرير 160 مخالفات ضد المنافذ خلال عام 2025

وأوضح وكيل تموين الدقهلية أنه في إطار الجهود المبذولة لمتابعة حملات على الأسواق وضبط حركة البيع والشراء، تم المرور على 13 منفذًا للتأكد من توافر السلع والتزام التجار بالضوابط المحددة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 160 مخالفات ضد المنافذ غير الملتزمة بالتعليمات، وذلك في سبيل ضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة للمواطنين.

فحص 14 علامة تجارية، ومتابعة 7 مزادات علنية

وبين وكيل التموين بأنه قامت الحملات التموينية بفحص 14 علامة تجارية، ومتابعة 7 مزادات علنية لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات، في إطار الحرص على إحكام الرقابة على المنظومة التجارية بكامل تفاصيلها.

تحليل 425 عينة غذائية وغير غذائية

وفي سياق تعزيز سلامة السلع وحماية صحة المواطنين، أشار على حسن أنه واصلت الإدارة العامة لشئون التجارة – قسم العينات – جهودها المكثفة على مدار العام، حيث تم تحليل 425 عينة غذائية وغير غذائية، وأسفرت النتائج عن مطابقة 92 عينة غير غذائية من أصل 180 عينة للمواصفات القياسية، بينما ثبت عدم مطابقة 34 عينة ورفض 34 عينة أخرى لعدم وجود مواصفة، ولا تزال 20 عينة قيد الفحص، أما العينات الغذائية، فقد أثبتت التحاليل مطابقة 158 عينة من أصل 245 عينة للاشتراطات الصحية، فيما ثبت عدم مطابقة 79 عينة، ولا تزال 8 عينات قيد الفحص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.