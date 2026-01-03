جهاز مدينة 6 أكتوبر يوجه إنذارًا لمالكي سيارات "الفان" الأجرة القديمة

18 حجم الخط

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، التابع لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توجيه إنذار رسمي لمالكي سيارات الفان الأجرة موديلات 2010 وحتى 2015، التي مضى على تاريخ صنعها 10 سنوات، والخاضعة لإدارة السرفيس بالمدينة.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه تقرر سرعة التوجه إلى إدارة السرفيس بجهاز مدينة 6 أكتوبر لاتخاذ إجراءات الإحلال والتجديد، وذلك من خلال استبدال السيارات القديمة بـ ميكروباصات سعة 14 راكبًا للعمل داخل نطاق المدينة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النقل الداخلي.

مهلة محددة لإجراءات الإحلال

وأشار البيان إلى أن مهلة تنفيذ إجراءات الإحلال والتجديد تمتد خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المدة أمر ضروري لتوفيق الأوضاع القانونية والفنية للمركبات العاملة.

تحذير من إلغاء الترخيص

وشدد جهاز مدينة 6 أكتوبر على أنه في حال عدم الانتهاء من إجراءات الإحلال خلال المهلة المحددة، سيتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص السيارة المخالفة.

وأكد الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة المرورية، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري لمدينة السادس من أكتوبر.

ودعا الجهاز جميع السائقين ومالكي سيارات الفان الأجرة إلى سرعة الالتزام بالتعليمات المعلنة، حرصًا على استمرار عملهم بصورة قانونية، وتقديم خدمة نقل لائقة وآمنة لسكان المدينة.

