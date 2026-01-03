غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا ووحدة إدارية غير مرخصة في الشيخ زايد (صور)

18 حجم الخط

قاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، حملة موسعة استهدفت تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بحق 14 محلًا تجاريًا مخالفًا ووحدة إدارية تعمل بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، وذلك ضمن جهود الجهاز المستمرة للقضاء على الأنشطة العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



وجاءت الحملة بمرافقة المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة قيادات ومديري الإدارات المعنية، حيث تم التنفيذ بحزم ودقة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وتحت تأمين كامل من شرطة التعمير بقيادة العميد شريف السباعي مأمور قسم التعمير، وبمشاركة المقدم أحمد عطية، وبالتعاون مع مباحث التعمير، لضمان تنفيذ القرارات دون أي تهاون أو استثناءات.



تصحيح الأوضاع المخالفة

وأكد المهندس بسام محمد فضل أن جهاز مدينة الشيخ زايد مستمر في تصحيح الأوضاع المخالفة، مشددًا على أن سيادة القانون خط أحمر، ولن يُسمح بوجود أنشطة غير مرخصة أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق الدولة أو المواطنين، أو تشويه الطابع العمراني والحضاري للمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز أن الدعم الكامل يقتصر على الأنشطة الملتزمة والمرخصة، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا بإجراءات قانونية رادعة، تنفيذًا لرؤية واضحة تستهدف فرض الانضباط العمراني، وحماية الاستثمارات الجادة، وترسيخ دولة القانون داخل مدينة الشيخ زايد.



