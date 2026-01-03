محافظ الجيزة يجري حركة تكليفات لـ71 نائبًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن (مستندات)

18 حجم الخط

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بإجراء حركة تكليفات وتنقلات موسعة شملت 71 نائبًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدد من قطاعات المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن حركة التكليفات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة ضخ دماء جديدة داخل الإدارات المحلية، وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وإعداد كوادر قيادية قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح النجار أن الحركة استهدفت تصعيد الكفاءات المتميزة ودعم الوحدات المحلية بعناصر جديدة، بما يسهم في تحسين الأداء الخدمي، ورفع معدلات الإنجاز، وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين في مختلف أحياء ومراكز المحافظة.

تفاصيل حركة نواب رؤساء الأحياء بالجيزة

وشملت حركة التكليفات عددًا من أحياء الجيزة، أبرزها:



حي المنيرة الغربية: تكليف كل من

(رجب محمدين جودة سيد – أحمد فتحي محمد الخولي – هاني أحمد فؤاد إبراهيم – محمد عبده طه عبد الرحمن) نوابًا لرئيس الحي.



حي إمبابة: تكليف

(صابر جلال محمد حسن – أحمد إبراهيم فهمي محمد – أحمد حسين فؤاد حسن – إبراهيم سعد إبراهيم – محمد ناظك غمري عوض الله).



حي الدقي:

تكليف ياسر الحمصاني الغمري نائبًا لقطاع النظافة، إلى جانب

(عبد الله عبد الحميد محمد حسن – عماد حمدي محمود – أحمد محمد أحمد خضر).



حي الهرم:

شهد أكبر حركة تكليفات شملت نوابًا لقطاعات متعددة، من بينها النظافة، وهضبة الأهرام، ونزلة السمان، وكفر طهرمس، ومنشأة البكاري، والمتحف، والقطاعين الشمالي والجنوبي.



حي الطالبية، العمرانية، العجوزة، بولاق الدكرور، الوراق، وجنوب الجيزة:

تكليف عدد من النواب الجدد لدعم الأداء وتحسين الخدمات، مع تخصيص نواب لقطاعات النظافة وتنمية المجتمع وشؤون البيئة.



حركة نواب رؤساء المراكز والمدن



كما شملت القرارات تكليف نواب جدد بعدد من المراكز والمدن، من بينها:

منشأة القناطر

أطفيح

الحوامدية

العياط

كرداسة، مع تكليف نواب متخصصين لقطاعات أبو رواش والمشروعات.



توجيهات محافظ الجيزة



وشدد محافظ الجيزة على القيادات الجديدة بضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة سير العمل، والتعامل الحاسم والفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، والالتزام بأن يكون الأداء محل تقييم دوري لضمان تحقيق المستهدفات.

وأكد النجار أن الهدف الأساسي من حركة التكليفات هو تحقيق رضا المواطن الجيزاوي، وتحسين مستوى الخدمات اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.