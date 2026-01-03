رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة

18 حجم الخط

كثفت مدينة العياط بمحافظة الجيزة أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والإنارة بمحيط اللجان الانتخابية، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبناءً على توصيات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وتعليمات وإشراف المهندس محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة.



وجاءت الأعمال تحت إشراف ومتابعة وحضور المهندس محمود زين رئيس مركز ومدينة العياط، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات، وإزالة تراكمات القمامة، ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.



الاستعدادات المكثفة لضمان انتظام العملية الانتخابية

وأكدت رئاسة مركز ومدينة العياط أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان انتظام العملية الانتخابية، وتيسير حركة المواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والنظافة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة.



وشددت الأجهزة التنفيذية على استمرار المتابعة الميدانية اليومية، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو إشغالات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والمدن.

