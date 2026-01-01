الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي لمتابعة أعمال التطوير الجارية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التفقد
18 حجم الخط

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، زيارة ميدانية تفقدية إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وذلك اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، لمتابعة أعمال التطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

رافق محافظ الجيزة خلال الزيارة المهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، والدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام والمنشآت الحيوية داخل المستشفى.
 

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ ومرافقوه مبنى وحدة الكُلى الجديدة، ووجّه بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال الجارية وتسليم المبنى في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في خدمة أكبر عدد من مرضى الغسيل الكلوي والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا على أهمية هذا القسم الحيوي في تلبية احتياجات المرضى بالمحافظة.

متابعة أعمال تطوير قسم ثلاجة الموتى وغرفة النفايات الطبية

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطوير قسم ثلاجة الموتى وغرفة النفايات الطبية، إلى جانب الوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديدة، التي تنفذها شركة وادي النيل، بالإضافة إلى المرور على أقسام الكُلى والطوارئ الحالية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ الجيزة أن تطوير مستشفى 6 أكتوبر المركزي يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة لمختلف شرائح المواطنين.

من جانبه، شدد مسئولو وزارة الصحة على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات التطوير، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق رؤية الدولة في تحسين المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية لائقة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسحق جميل إسحق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تقديم خدمات طبية رفع كفاءة المستشفيات شركة وادي النيل عادل النجار محافظ الجيزة مساعد وزير الصحة مستشفي 6 اكتوبر المركزي مستشفي 6 اكتوبر وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدرسة المصرية الألمانية فرع أكتوبر

استعدادا للامتحانات، تعليم القاهرة تتيح النموذج الثاني لبوكليت العلوم للشهادة الإعدادية

حكم حاسم ضد المعتدي على معلم بالإسماعيلية، والنقابة تشيد بالقضاء

حصاد وزارة البيئة في 2025.. إنجازات غير مسبوقة.. تراجع تلوث الهواء بالقاهرة والدلتا.. واستهداف خفضه 50% بحلول 2030

آخر موعد لتسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية 2025 - 2026

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة، قبول جميع المتقدمين فوق 5 سنوات لأول مرة

10 مدارس مصرية يابانية جديدة تدخل الخدمة العام المقبل

الأكثر قراءة

نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائي

موندو ديبورتيفو تكشف التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

انتهاء 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، مدبولي يتابع موقف المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

السيد البدوى لـ فيتو: قررت الترشح لرئاسة الوفد.. فهل من مبارز؟!.. نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف ضعف الأحزاب السياسية في مصر.. الانشغال بالخلافات الداخلية تسبب في انفصال بيت الأمة عن الشارع المصري

بطل كأس العالم للأندية، تشيلسي يقيل مدربه إنزو ماريسكا

الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

الصدارة للفراعنة على حساب السناجب، تاريخ مواجهات مصر وبنين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads