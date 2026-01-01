محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي لمتابعة أعمال التطوير الجارية

18 حجم الخط

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، زيارة ميدانية تفقدية إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وذلك اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، لمتابعة أعمال التطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

رافق محافظ الجيزة خلال الزيارة المهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، والدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام والمنشآت الحيوية داخل المستشفى.



وخلال الزيارة، تفقد المحافظ ومرافقوه مبنى وحدة الكُلى الجديدة، ووجّه بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال الجارية وتسليم المبنى في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في خدمة أكبر عدد من مرضى الغسيل الكلوي والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا على أهمية هذا القسم الحيوي في تلبية احتياجات المرضى بالمحافظة.

متابعة أعمال تطوير قسم ثلاجة الموتى وغرفة النفايات الطبية

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطوير قسم ثلاجة الموتى وغرفة النفايات الطبية، إلى جانب الوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديدة، التي تنفذها شركة وادي النيل، بالإضافة إلى المرور على أقسام الكُلى والطوارئ الحالية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ الجيزة أن تطوير مستشفى 6 أكتوبر المركزي يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة لمختلف شرائح المواطنين.

من جانبه، شدد مسئولو وزارة الصحة على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات التطوير، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق رؤية الدولة في تحسين المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية لائقة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

