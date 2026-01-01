الخميس 01 يناير 2026
محافظ الجيزة ومساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى 6 أكتوبر المركزي لمتابعة رفع الكفاءة والتطوير

توجه اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، لمتابعة ميدانية أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، بهدف تسريع الإنجاز وتذليل أي عقبات.

وجاءت الزيارة اليوم الخميس، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان للدكتور شريف مصطفى، عقب زيارته الأخيرة للمستشفى.

التجهيزات النهائية لمبنى ملحق الغسيل الكلوي بسعة 24 ماكينة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظ ومساعد الوزير تابعا التجهيزات النهائية لمبنى ملحق الغسيل الكلوي بسعة 24 ماكينة، وحرصا على الاستماع إلى المهندسين والعمال لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية أثناء الأعمال، كما وجه المحافظ بتسريع إجراءات التراخيص اللازمة.

ويخدم المستشفى نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والمناطق الصناعية، بتعداد سكاني يبلغ 2.5 مليون نسمة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 104 أسرة، تشمل 31 سريرًا داخليًا، و16 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية أطفال، و12 حضانة، و5 أسرة رعاية متوسطة، و3 أسرة إفاقة، و3 غرف عمليات رئيسية.

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويوجه بتوفير أماكن إضافية لحالات التأمين الصحي

الصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بجنوب سيناء خلال 2025

كما سجلت مؤشرات الأداء في النصف الأول من 2025 معدلات مرتفعة، حيث استقبلت العيادات الخارجية ما بين 18 ألفًا و21 ألف مريض شهريًا في المتوسط، والاستقبال والطوارئ ما بين 11 ألفًا و15 ألف مريض، مع إجراء نحو 300 عملية جراحية شهريًا.

