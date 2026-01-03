“بحار مستدامة”، البيئة تطلق أول حملة لتطهير الجزر الشاطئية بالإسكندرية من المخلفات البلاستيكية

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تدشين أول حملة من نوعها لتطهير الجزر القريبة من الشواطئ المصرية المطلة على البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع تولي مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، تحت شعار «بحار مستدامة».



وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحملة تستهدف إزالة المخلفات الصلبة، وعلى رأسها المخلفات البلاستيكية، التي تنتج عن الرحلات البحرية وأعمال الصيد، بالإضافة إلى المخلفات التي تجرفها النوات والرياح، لما تمثله من مخاطر جسيمة على البيئة البحرية وصحة الإنسان والكائنات الحية.



وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن رفع نحو 80 كيلوجرامًا من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد القديمة والأخشاب من الجزر الشاطئية، حيث تم فرزها وتوجيهها إلى مصانع إعادة التدوير، فضلًا عن رفع نحو 90 كيلوجرامًا من المخلفات الصلبة من شاطئ ميامي بالإسكندرية.

مشاركة فعالة من 30 متطوعًا من جمعيتي «بانلاستيك»

وشهدت الحملة مشاركة فعالة من 30 متطوعًا من جمعيتي «بانلاستيك» و«خليك إيجابي»، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.



وأُقيمت الفاعلية تحت إشراف الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا ونقطة الاتصال المصرية لبرنامج الأمم المتحدة لرصد وتقييم التلوث بالبحر المتوسط، وبمشاركة العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لالتزامات مصر باتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق الساحلية من التلوث، خاصة مع تولي مصر رئاسة المكتب التنفيذي للاتفاقية اعتبارًا من يناير 2026، مشيرة إلى أن مصر استضافت مؤخرًا مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة (COP24) نهاية ديسمبر الماضي، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

