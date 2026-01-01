أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا.. تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص.. التموين تطلق 9 خدمات جديدة

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول، الصادر اليوم الأول من يناير 2026، 46 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، لصالح مشروعات بعدد من المحافظات.

قرار رئيس الوزراء رقم 4384 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1655 متر مربع بزمام قرية كفر سليمان البحري، التابعة لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام 2025/ 2026 م، اليوم الخميس، والتي شارك فيها طلاب مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري وجميع المراحل التعليمية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 142,268 متسابقًا، تم تصعيد 54,768 متسابقًا منهم إلى المرحلة التالية، حيث بلغ عدد المصعدين في المستوى الأول 2,043 متسابقًا بنسبة 41%، فيما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثاني 7,794 متسابقًا بنسبة 44%، بينما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثالث 12,240 متسابقًا بنسبة 37%، وبلغ عدد المصعدين في المستوى الرابع 32,691 متسابقًا بنسبة 38%

شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات موسعة بحضور وزير العمل محمد جبران في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الاستقرار في سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية، حيث تضمنت الفعالية تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، وافتتاح ندوة توعوية كبرى لممثلي الموارد البشرية (HR) بعدد من شركات القطاع الخاص حول "قانون العمل الجديد".

​وفي مستهل كلمته، وجه وزير العمل التهنئة للحضور بمناسبة العام الجديد وللإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة المصرية الصينية كمنارة تعليمية تدعم ملف التدريب.

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تمت إزالة ما يقارب ١١٠ أكشاك غير مرخصة حتى الآن، وذلك في إطار حملة إزالة الأكشاك غير المرخصة بكافة مناطق وأحياء القاهرة والتى تأتى ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

ولفت محافظ القاهرة إلى استمرار حملات الإزالة لكافة الأكشاك غير المرخصة، مشيرًا إلى أن حملة إزالة الأكشاك تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة، وإعادة حق المشاة فى الطريق.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويضم المجلسين أعضاء من قيادات الجامعات والخبراء والمتخصصين في القطاع التعليمي، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والإشراف على الجامعات الخاصة والأهلية.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مراسم التوقيع على برتوكول للتعاون بين الوزارة ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وجامعة بنها

ويهدف إلى إعداد وبناء كوادر بشرية متميزة ومتخصصة في مجالات الإدارة العامة والتنمية المحلية بالإدارة المحلية، بدءًا من مرحلة البكالوريوس الأكاديمى ثم الدبلومة والماجستير والدكتوراه المهنية وذلك لأول مرة بوزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية، وتمت مراسم التوقيع علي البروتوكول بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن قصر تقديم عدد (9) خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري على منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026.

وتشمل هذه الخدمات: تحديث بيانات السجل التجارى، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»، والاستعلام عن السجل التجارى، والاستدلال عن القيد بالسجل التجارى، ونقل منشأة فردية داخل المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجاري، وشهادة بيانات سجل تجارى، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.

