محافظ الجيزة: تسريع معدلات إنجاز المشروعات القومية لتحسين جودة حياة المواطنين

18 حجم الخط

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تقديم جميع التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، بما يضمن سرعة تنفيذها دون أية معوقات، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، حيث شدد المحافظ على أن دعم المشروعات القومية يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات.



وأوضح محافظ الجيزة أن توجيهاته تستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية وتسريع معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في راحة المواطن وتلبية احتياجاته اليومية، قائلًا: “نعمل على إزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة”.



وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إيجاد حلول جذرية للحد من وجود بؤر تجمعات القمامة، مع تدعيم هذه المواقع بصناديق قمامة مناسبة، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة.

كما شدد على أهمية تخصيص أماكن مناسبة وبعيدة عن المناطق السكنية لإقامة محطات مناولة صغيرة، بما يسهم في تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ على التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.

كما وجّه المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري، مع ضرورة إتاحة اللوائح الخاصة بكل حي للمواطنين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وتحسين مستوى التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أن راحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، مشددًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ التكليفات الصادرة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.