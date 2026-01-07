الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، تقدم فريق أتالانتا على نظيره بولونيا، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ريناتو دالارا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

أهدر أصحاب الأرض فريق بولونيا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 17، بعدما اصطدمت تسديدة تهيجس دالينجا بالعارضة.

وفي الدقيقة 37، أحرز نيكولا كرستوفيتش هدف التقدم للضيوف فريق أتالانتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

وضمن نفس الجولة، تقدم فريق هيلاس فيرونا على نظيره نابولي، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة فريق نابولي على مجريات الأمور في الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الضيوف فريق هيلاس فيرونا أحرزوا هدفا في الدقيقة 16 عن طريق مارتين فريز مستغلا تمريرة بينية من شيخ نياسي.

بعدها استمرت سيطرة نابولي، مع اعتماد هيلاس فيرونا على الهجمات المرتدة التي تجح في إحداها في الحصول على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بالدقيقة 27 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتصدى لها جيفت أوربان ويسددها بنجاح.

ورغم هجمات نابولي بعدها إلا أنها مرت جميعا دون خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول بتقدم هيلاس فيرونا على نابولي بثنائية نظيفة.

تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجيورنو.

خط الوسط: بوليتانو، لوبتكا، ماكتومناي، جوتيريز.

خط الهجوم: إلماس، لانج، هويلوند.

تشكيل هيلاس فيرونا ضد نابولي في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل هيلاس فيرونا ضد نابولي في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: مونتيبو.

خط الدفاع: نونيز، كوتشاب، فالنتين.

خط الوسط: براداريتش، شيخ نياسي، جاليارديني، بيرنيدي، مارتين فريز.

خط الهجوم: سار، جيفت أوربان.

