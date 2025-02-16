فوائد الجريب فروت للجسم، ومن هم الفئات الممنوعة من تناوله؟

يحتوي الجريب فروت على فوائد مختلفة، بما في ذلك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

الجريب فروت هو فاكهة حمضية ذات نكهة يمكن أن تتراوح من المر إلى الحامض، وظهر الجريب فروت لأول مرة في القرن الثامن عشر، نتيجة لتهجين البرتقال، وأطلق عليه الناس اسم "الجريب فروت" لأنه ينمو في مجموعات، على غرار العنب.

قد تساعد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الجريب فروت في تعزيز صحة الجلد والحماية من العديد من الحالات، وقد تلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على الوزن، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد الجريب فروت

الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني جدًا بالعناصر الغذائية، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامينات أ وج.

الفوائد الصحية للجريب فروت:

مرض السكري

الجريب فروت منخفض في المؤشر الجلوكوزي، وهذا يعني أنه يوفر العناصر الغذائية ولكن ليس له تأثير سلبي كبير على مستويات السكر في الدم لدى الشخص.

وصفت إحدى الدراسات الجريب فروت بأنه "مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2"، كما لاحظ المؤلفون أن الجريب فروت يحتوي على النارينجين.

ويمتاز النارينجين أنه له خصائص مماثلة لمثبط يستخدمه الأطباء لتحسين تحمل الجلوكوز لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

فقدان الوزن

يزعم بعض الناس أن الجريب فروت هو فاكهة معجزة لفقدان الوزن، ووجدث الدراسات أن الجريب فروت يساعد في تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم، وهناك صلة بين ارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون والسمنة.

قد تثبت دراسات أخرى أن العناصر الغذائية الموجودة في الجريب فروت لها فوائد طويلة الأمد للتحكم في الوزن والوقاية من السمنة.

السكتة الدماغية

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن تناول المزيد من الفلافونويد قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بين النساء، والفلافونويدات هي مركبات موجودة في الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت.

كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية أقل بنسبة 19٪ بين أولئك الذين تناولوا أكبر كميات من الحمضيات.

ضغط الدم وصحة القلب

يمكن أن يساهم مزيج الألياف والبوتاسيوم والليكوبين وفيتامين سي والكولين في الجريب فروت في صحة القلب.

تشجع جمعية القلب الأمريكية الناس على زيادة تناولهم الغذائي للبوتاسيوم وتقليل كمية الملح التي يضيفونها إلى الأطعمة، ويمكن أن يساعد هذا في منع ارتفاع ضغط الدم ومجموعة من المضاعفات التي يمكن أن تنتج عنه.

وتحتوي حبة جريب فروت صغيرة يبلغ عرضها 3.5 بوصة ووزنها حوالي 200 جرام على 278 مليجرام من البوتاسيوم.

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بأن يستهلك البالغون حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا، وهذا يعني أن حبة جريب فروت صغيرة واحدة يمكن أن توفر حوالي 6% من احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم.

نظام DASH الغذائي، الذي صممه المتخصصون في مجال الصحة لتقليل ضغط الدم من خلال الخيارات الغذائية، يتضمن الجريب فروت كغذاء موصى به.

السرطان

الجريب فروت مصدر غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، ويمكن أن تساعد هذه المواد في مكافحة تكوين الجذور الحرة، والتي يعتقد الخبراء أنها تسبب السرطان.

يمكن أن توفر حبة جريب فروت صغيرة 68.8 مجم من فيتامين سي، ويبلغ المدخول الموصى به للبالغين من فيتامين سي 75 مجم يوميًا للنساء و90 مجم للرجال.

تحتوي حبة جريب فروت صغيرة أيضًا على 2270 ميكروجرامًا (mcg) من الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة آخر..

الهضم

يحتوي الجريب فروت على الماء والألياف، وعلى وجه التحديد، تحتوي حبة جريب فروت صغيرة تزن 200 جرام على 182 جرامًا من الماء و2.2 جرامًا من الألياف، ويمكن أن يساعد كل من الماء والألياف في منع الإمساك وتعزيز الانتظام من أجل صحة الجهاز الهضمي.

يجب على البالغين محاولة استهلاك 28 إلى 33.6 جرامًا من الألياف يوميًا، اعتمادًا على أعمارهم وجنسهم.

هناك أيضًا أدلة تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يمكن أن يساعد في منع سرطان القولون والمستقيم.

الجلد

يلعب فيتامين سي دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين، وهو نظام الدعم الرئيسي للجلد.

ويساعد فيتامين سي في الحماية من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة، كما لاحظوا وجود صلة بين مستويات فيتامين سي لدى الشخص وتناوله للفواكه والخضروات الطازجة.

ومع ذلك، وجد بعض العلماء أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة جدًا من الحمضيات وتطور الورم الميلانيني الخبيث.

وظيفة المناعة

يساعد فيتامين سي في دعم الجهاز المناعي بعدة طرق، على سبيل المثال، قد يساعد تناول فيتامين سي في النظام الغذائي على منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي وغيرها.

على وجه الخصوص، يجب على كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمدخنين التأكد من حصولهم على كمية كافية من فيتامين سي، وقد يكون الجريب فروت خيارًا جيدًا.

مخاطر الإفراط في تناول الجريب فروت

الجريب فروت غير مناسب للجميع لتناوله، وتكون هذه الفئات كالآتي:

التفاعلات الدوائية

يجب على الأشخاص تجنب تناول الجريب فروت عند تناول بعض الأدوية، لأنه يتمتع بقدرة على ربط الإنزيم، ويمكن أن يتسبب هذا في انتقال الدواء من الأمعاء إلى مجرى الدم بشكل أسرع من المعتاد.

يمكن أن يؤدي هذا إلى رفع مستويات الدواء في الدم، وقد يكون خطيرًا.

بعض الأدوية التي يمكن أن يؤثر عليها الجريب فروت تشمل:

الستاتينات

حاصرات قنوات الكالسيوم

بعض الأدوية النفسية

حالات الكلى

يجب على الأشخاص المصابين بعدوى الكلى أيضًا توخي الحذر عند تناول الجريب فروت، بسبب المستويات العالية من البوتاسيوم التي يحتوي عليها.

يمكن أن يؤدي تلف الكلى إلى صعوبة إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم، وفي بعض الحالات، قد يشكل تراكم البوتاسيوم تهديدًا للحياة.

مرض الارتجاع المعدي المريئي

يعاني الأشخاص المصابون بمرض الارتجاع المعدي المريئي من تفاقم حرقة المعدة والتجشؤ عند تناول الجريب فروت، لأنه شديد الحموضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.