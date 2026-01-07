الأربعاء 07 يناير 2026
عصام كامل

حمدين صباحي: اختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته يفضح النهج الاستعماري للإدارات الأمريكية المتعاقبة

هاجم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الهجوم الأمريكي على العاصمة الفنزويلية كاركاس واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مطالبا الإدارة الأمريكية بالإفراج الفوري وإطلاق سراح مادورو وزوجته. 

وأعلن “صباحي” خلال مشاركته في مؤتمر حزب الكرامة، تأييد المشاركين بالمؤتمر لحق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره وفي نضاله المشروع ضد ما وصفه بالعدوان.

وقال صباحي: "أنا عاوز صوتنا هنا.. من القاهرة..  يوصل للناس في شوارع كراكاس ومدن فنزويلا ليعلموا أن مصر معهم".

المرشح الرئاسي السابق اعتبر اختطاف مادورو وزوجته رسالة تفضح على نحو بالغ الفجاجة الأمريكية ومحاولاتها فرض هيمنتها على الشعوب، قائلا: “هذه ليست سياسة أمريكية جديدة ولكنها نهج دأبت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة في كثير من بلدان العالم، مشيرا إلى أن ما حدث يستلزم مواجهة جماعية من كل الشعوب لأن الكل مستهدف، وترامب يقول إن الدور القادم على دول أمريكا اللاتينية التي ناصرت حق فنزويلا في تقرير مصيرها بيد شعبها”.

 

 

الجريدة الرسمية