فوائد الفازلين للوجه، وما الأعراض الجانبية لوضعه على البشرة؟

يعد الفازلين أو ما يعرف علميا بـ "هلام البترول" (Petroleum Jelly)، واحدا من أكثر منتجات العناية بالبشرة شيوعًا وانتشارًا، نظرا لتوفره بأسعار زهيدة في الصيدليات وقدرته العالية على الترطيب.

الفوائد الصحية والجمالية للفازلين

يعمل الفازلين كـمرطب فعال لمعظم أنواع البشرة، سواء للاستخدام القصير المدى لعلاج الجفاف الطارئ، أو كجزء من روتين العناية طويل الأمد، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتتركز فوائده في نقطتين رئيستين:

حبس الرطوبة

يشكل الفازلين طبقة زيتية عازلة على سطح الجلد، تمنع فقدان الماء عبر البشرة (TEWL)، مما يحافظ على ليونة الجلد ورطوبته.

حاجز حماية فيزيائي

تعمل هذه الطبقة كدرع واقي يحمي الوجه من العوامل البيئية القاسية والملوثات الجوية التي قد تسبب تلف الأنسجة.

استخدامات الفازلين من العلاج إلى التجميل

لا يقتصر دور الفازلين على الترطيب التقليدي، بل يمتد ليشمل مجالات طبية وتجميلية متنوعة:

تهدئة الجلد الجاف

تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية (AAD) باستخدامه على المناطق الأكثر عرضة للجفاف مثل الشفاه والجفون.

تخفيف الحكة

يعد خيار مثالي لمرضى "التهاب الجلد التأتبي" (الأكزيما)، حيث يقلل من القشور والحكة عبر ترطيب الجلد بعمق.

تسريع التئام الجروح

يساعد في شفاء الخدوش والجروح الطفيفة، حيث يمنع تكون القشور الصلبة التي تعيق الالتئام، مما يقلل من فرص تكون الندبات العميقة.

تعزيز فاعلية العلاجات الأخرى

يمكن وضعه فوق "السيروم" أو الكريمات العلاجية لحبس المكونات النشطة وضمان امتصاصها بشكل أفضل.

مخاطر الفازلين على البشرة

رغم أمانه العالي، إلا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها:

خطر حب الشباب

تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية من أن الفازلين قد يحبس الزيوت والأوساخ داخل المسام، مما قد يسبب ظهورا للحبوب لدى الأشخاص المعرضين لحب الشباب.

الملمس الدهني

قد لا يفضل أصحاب البشرة الدهنية الشعور الزيتي الثقيل الذي يتركه المنتج.

التحسس

رغم ندرة حالات الحساسية تجاه الفازلين، يجب التوقف عن استخدامه فورا في حال ظهور احمرار، تورم، حكة، أو التهاب.

الطريقة الصحيحة لاستخدام الفازلين

للحصول على أفضل النتائج، يوصي الخبراء باتباع الخطوات التالية:

الترطيب على بشرة مبللة، يفضل وضع الفازلين بعد الاستحمام مباشرة أو غسل الوجه بينما لا تزال البشرة رطبة.

نظافة اليدين، يجب غسل اليدين جيدا قبل الاستخدام لتجنب نقل البكتيريا للوجه.

توزيع كمية بسيطة، تدهن طبقة رقيقة على المناطق الجافة، مع تجنب ملامسة الأغشية المخاطية للعين.

