الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية ليلا

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية خلال الساعات المتأخرة من الليل وذلك على فترات متقطعة.

txt

إعلان حالة الطوارئ بالمواني بسبب الطقس ومنح أولوية لسفن الغذاء

txt

الأرصاد تعلن طقس الغد وأمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الخميس ويسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الخميس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

احتفالات دافئة بعيد الميلاد المجيد، ارتفاع بدرجات الحرارة، أمطار خفيفة ونشاط للرياح، وشبورة كثيفة على الطرق السريعة

بدأت خفيفة وتشتد كثافتها تدريجيا، موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة

طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم

طقس عيد الميلاد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة "على غير العادة"

طقس عيد الميلاد، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا الأربعاء

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

حمدين صباحي: اختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته يفضح النهج الاستعماري للإدارات الأمريكية المتعاقبة

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

خدمات

المزيد

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية