صحة ومرأة

فوائد غشاء قشر البيض، يقلل التجاعيد ويحسن كثافة الشعر

البيض من البروتينات الحيوانية المهمة التى لها قيمة غذائية عالية وهي تعتبر غذاء مهم لنمو الصغار والحفاظ على صحة الكبار.

وقشر البيض يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم وينصح بعض الخبراء بطحنه وإضافتها على الأكلات المختلفة للإستفادة منه.

غشاء قشر البيض يقلل التجاعيد 

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول غشاء قشر البيض يقلل التجاعيد ويحسن كثافة الشعر، وذلك طبقا لأحدث الدراسات العلمية، التى أجرت تجارب على مجموعة من الأشخاص من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عام، وتم تقديم 450 ملليجرام يوميا من غشاء قشر البيض المحلل مائيا الذى يكون مادة مستخلصة منه، وتم الأكل كل يوم لمدة 12 أسبوع أى 3 أشهر.

وأضاف سلامة، أنه بعد 4 أسابيع لوحظ تحسن في التجاعيد حول العين، وبعد 8 أسابيع لوحظ تحسن في لون البشرة وملمسها، كما لوحظ تحسن في سمك الشعر وتقليل تكسره ونموه في نفس الفترة.

وتابع، أن السبب العلمي المقترح أن غشاء قشر البيض غني بمركبات مثل حمض الهيالورونيك، الذى يرطب البشرة ويحافظ على مرونتها، كما يحتوى على الأحماض الأمينية والبروتينات التي تدعم إنتاج الكولاجين، ما يقلل ظهور التجاعيد ويحسن مرونة الجلد، لذا يجب تناول غشاء قشر البيض للوقاية من التجاعيد والحفاظ على مظهر وملمس البشرة.

والبيض بشكل عام يحتوى على البروتين والأوميجا 3 والزنك والسيلينيوم وغيرهم لذا هو يحافظ على صحة القلب والجسم والدم والمخ والمناعة والعظام والعضلات لذا يجب أن يكون غذاء يومي للصغار والكبار حفاظا على صحتهم.

