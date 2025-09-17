10 فوائد لتناول زيت الزيتون على الريق وتحذير لهؤلاء

فوائد زيت الزيتون على الريق، زيت الزيتون يعد من أقدم وأهم الزيوت الطبيعية التي عرفها الإنسان، وتوارثت الأجيال استخدامه في الغذاء والدواء والجمال. ويُطلق عليه في بعض الثقافات اسم "الذهب السائل" نظرًا لقيمته العالية وفوائده المتعددة.





ومن أكثر الطرق التي شاع استخدامها مؤخرًا لتناول زيت الزيتون هي شربه على الريق، أي قبل تناول أي طعام في الصباح، وهي عادة صحية تحمل الكثير من الفوائد للجسم إذا ما تم الالتزام بها بشكل معتدل.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول زيت الزيتون على الريق يعد من العادات الصحية التي يمكن أن تعود على الجسم بفوائد عظيمة، تشمل دعم القلب والكبد والمناعة، وتحسين الهضم، وتعزيز صحة البشرة والشعر، والحفاظ على الوزن.



ورغم بساطة هذه العادة، إلا أن تأثيرها على الصحة العامة قد يكون ملحوظًا مع المداومة والاعتدال.





أهم فوائد زيت الزيتون على الريق

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أهم هذه الفوائد الصحية والنفسية والجمالية، مع الإشارة إلى بعض المحاذير الواجب الانتباه إليها.

زيت الزيتون لصحتك

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تناول زيت الزيتون على الريق يساعد في تليين المعدة والأمعاء، مما يقي من مشاكل الإمساك المزمنة التي يعاني منها كثير من الأشخاص. إذ يعمل الزيت كطبقة واقية تبطّن جدار المعدة وتخفف من تهيجها، خاصة عند من يعانون من التهابات أو قرحة المعدة. كذلك، يساهم في تعزيز إفراز العصارة الصفراوية وإنزيمات البنكرياس، وهو ما يسهل عملية الهضم ويجعلها أكثر كفاءة.

2. دعم صحة الكبد والتخلص من السموم

من الفوائد المهمة لزيت الزيتون على الريق أنه يساعد في تنظيف الكبد من السموم المتراكمة نتيجة الغذاء غير الصحي أو الأدوية أو الملوثات. وقد أثبتت بعض الدراسات أن مزجه بكمية قليلة من عصير الليمون في الصباح يمنح الكبد دفعة قوية لتنشيط وظائفه وتحفيز إفراز الصفراء، مما يحسن عملية الهضم ويمنع الشعور بالخمول والانتفاخ.

3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك، إضافة إلى مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات. هذه المكونات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. تناوله صباحًا على معدة فارغة يعطي دفعة مبكرة لحماية الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

4. ضبط الوزن وتعزيز الإحساس بالشبع

قد يظن البعض أن تناول الزيت يزيد من الوزن، لكن العكس يحدث عند استهلاك زيت الزيتون بكمية معتدلة على الريق. فهو يمنح الجسم طاقة ويؤخر الشعور بالجوع، مما يقلل من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام لاحقًا. كما أن الأحماض الدهنية فيه تساهم في تحفيز عمليات الأيض وحرق الدهون المخزنة، خاصة إذا ترافق ذلك مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني.

5. تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وفيتامين "هـ" التي تحمي الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الجذور الحرة. وتناول ملعقة صغيرة منه صباحًا يساعد على تنشيط الذاكرة وتحسين التركيز والقدرات العقلية، وقد أشارت أبحاث إلى دوره المحتمل في الوقاية من أمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

6. دعم جهاز المناعة

من أبرز فوائد زيت الزيتون على الريق أنه يقوي الجهاز المناعي بفضل احتوائه على مركبات البوليفينول التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات. وهو ما يجعله مفيدًا في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة في مواسم تغير الفصول.

7. فوائد للبشرة والشعر

تناول زيت الزيتون داخليًا لا يقل أهمية عن استخدامه خارجيًا. فعند شربه صباحًا بانتظام، يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، ويمنحها نعومة ولمعانًا طبيعيًا. كما يقلل من مظاهر الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة بفضل غناه بفيتامين "هـ" ومضادات الأكسدة. كذلك، يساهم في تقوية الشعر وتغذيته، ويقلل من جفاف فروة الرأس.

8. تحسين صحة العظام والمفاصل

زيت الزيتون يحتوي على عناصر غذائية تقلل من الالتهابات التي تصيب المفاصل، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من التهابات أو آلام مزمنة. كما أن تناوله على الريق يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي دعم صحة العظام والوقاية من هشاشتها.

9. موازنة مستوى السكر في الدم

من الفوائد التي أثبتتها الأبحاث أن تناول زيت الزيتون بانتظام يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. وهذا يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري أو لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض، بشرط استشارة الطبيب حول الكمية المناسبة.

10. تقليل التوتر ودعم الحالة النفسية

قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن الأحماض الدهنية الصحية في زيت الزيتون تؤثر أيضًا على الحالة المزاجية، إذ تدخل في تكوين بعض النواقل العصبية المرتبطة بالراحة النفسية. لذلك، فإن تناوله صباحًا قد يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج على مدار اليوم.

زيت الزيتون وفوائده

كيفية تناول زيت الزيتون على الريق

الكمية المناسبة: تكفي ملعقة صغيرة إلى ملعقتين كبيرتين يوميًا.

أفضل طريقة: يفضل شربه مباشرة أو مزجه مع القليل من الماء الدافئ أو عصير الليمون.

النوعية: يجب أن يكون زيت الزيتون بكرًا ممتازًا، معصورًا على البارد للحفاظ على قيمته الغذائية.

محاذير مهمة

الإفراط في تناوله قد يسبب إسهالًا أو اضطرابات هضمية.

لا يُنصح بشرب كميات كبيرة لمن يعانون من مشاكل في المرارة إلا بعد استشارة الطبيب.

الأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة السعرات يجب أن يحسبوا السعرات الحرارية التي يضيفها الزيت.

