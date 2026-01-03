السبت 03 يناير 2026
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر الخضار اليوم،
18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم السبت 3 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم السبت الموافق 3  يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 8.5 جنيه و12 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 6 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 23 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 8 إلى 11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 12 و15 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

