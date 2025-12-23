فوائد ورق الزيتون، يخفف آلام المفاصل ويحمى من السرطان

18 حجم الخط

فوائد ورق الزيتون، ورق الزيتون من الأعشاب التى عرفت منذ القدم وهو جزء من الزيتون عند الزراعة، ولا يتم التخلص منه بل يستخدم فى أغراض علاجية وطبية.

وفوائد ورق الزيتون عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم فى الطب القديم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن ورق الزيتون من الكنوز الطبيعية التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين، حيث استخدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، ويتميز ورق الزيتون باحتوائه على مركبات طبيعية قوية، أبرزها مركب الأوليوروبين، الذي يمنحه خصائص علاجية ووقائية مذهلة.

فوائد ورق الزيتون، فيتو

فوائد ورق الزيتون

وأضافت مرام، أن من فوائد ورق الزيتون:

يساعد ورق الزيتون على تعزيز مناعة الجسم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض المعدية.

يساهم ورق الزيتون في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يساعد مستخلص ورق الزيتون في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي يساهم في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

يساعد ورق الزيتون على تقليل الكوليسترول الضار ومنع تأكسده، مما يحمي الشرايين من التصلب ويحافظ على صحة القلب.

يساهم في تحسين عملية الهضم، ويساعد على تقليل التهابات المعدة والقولون، كما يعمل كمطهر طبيعي للأمعاء، ويساعد في التخلص من السموم والميكروبات الضارة.

يساعد فى مقاومة علامات التقدم في السن، وتقليل ظهور التجاعيد، ومكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتهدئة التهابات البشرة والحساسية.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، ومقاومة القشرة، وتحسين صحة فروة الرأس.

يساعد ورق الزيتون على تعزيز عملية الأيض، وتقليل الشهية، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتقليل تخزين الدهون في الجسم.

يخفف آلام المفاصل والروماتيزم، ويقلل من الالتهابات المزمنة.

يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان بفضل مضادات الأكسدة.

