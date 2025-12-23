الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد ورق الزيتون، يخفف آلام المفاصل ويحمى من السرطان

ورق الزيتون، فيتو
ورق الزيتون، فيتو
18 حجم الخط

فوائد ورق الزيتون، ورق الزيتون من الأعشاب التى عرفت منذ القدم وهو جزء من الزيتون عند الزراعة، ولا يتم التخلص منه بل يستخدم فى أغراض علاجية وطبية.

وفوائد ورق الزيتون عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم فى الطب القديم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن ورق الزيتون من الكنوز الطبيعية التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين، حيث استخدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، ويتميز ورق الزيتون باحتوائه على مركبات طبيعية قوية، أبرزها مركب الأوليوروبين، الذي يمنحه خصائص علاجية ووقائية مذهلة.

 

فوائد ورق الزيتون 
فوائد ورق الزيتون، فيتو 

فوائد ورق الزيتون 

وأضافت مرام، أن من فوائد ورق الزيتون:

  • يساعد ورق الزيتون على تعزيز مناعة الجسم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض المعدية.
  • يساهم ورق الزيتون في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يساعد مستخلص ورق الزيتون في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي يساهم في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.
  • يساعد ورق الزيتون على تقليل الكوليسترول الضار ومنع تأكسده، مما يحمي الشرايين من التصلب ويحافظ على صحة القلب.
  • يساهم في تحسين عملية الهضم، ويساعد على تقليل التهابات المعدة والقولون، كما يعمل كمطهر طبيعي للأمعاء، ويساعد في التخلص من السموم والميكروبات الضارة.
  • يساعد فى مقاومة علامات التقدم في السن، وتقليل ظهور التجاعيد، ومكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتهدئة التهابات البشرة والحساسية.
  • يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، ومقاومة القشرة، وتحسين صحة فروة الرأس.
  • يساعد ورق الزيتون على تعزيز عملية الأيض، وتقليل الشهية، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتقليل تخزين الدهون في الجسم.
  • يخفف آلام المفاصل والروماتيزم، ويقلل من الالتهابات المزمنة.
  • يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان بفضل مضادات الأكسدة.
txt

فوائد القرفة بعسل النحل، تعزز صحة القلب وتنقص الوزن

txt

فوائد عشبة رجل الأسد للنساء، تنظم الهرمونات الأنثوية وتقلل نزيف الدورة الشهرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ورق الزيتون فوائد ورق الزيتون الزيتون صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

فوائد الخولنجان، يعزز صحة القلب ويحسن المزاج وينقص الوزن

فوائد الجزر، كنز غذائي يعزز صحة القلب والدماغ ويحمي البصر

فيتامين "سي"، 6 فوائد مذهلة لصحتك تتجاوز علاج البرد

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: رفقا بـ حسام حسن ومنتخب مصر في أمم افريقيا.. وكفانا تنظيرا في الفضائيات الفارغة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد وفاته أمس، معلومات عن مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل بن عبد الملك النعمان

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

كأس أمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

شاهد عيان على انهيار عقار إمبابة: سكان العقار 15 شخصا وتم استخراج 6 مصابين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads