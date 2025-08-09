فوائد زيت الزيتون لصحة القلب ومشكلات الشعر.. تعرف عليها

فوائد زيت الزيتون، يُعتبر زيت الزيتون من أقدم وأهم الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، حيث كان جزءًا أساسيًا من غذاء شعوب البحر الأبيض المتوسط، كما استُخدم في الطب الشعبي والتجميل.





وبفضل تركيبة زيت الزيتون الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة، يُطلق عليه لقب "الذهب السائل".



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن زيت الزيتون ليس مجرد مكون غذائي، بل هو دواء طبيعي وعلاج تجميلي في آن واحد، وفوائد زيت الزيتون تمتد من حماية القلب والمخ والجهاز الهضمي، إلى العناية بالبشرة والشعر ومنحها النضارة والحيوية.



أضافت الدكتورة مروة، أن إدخاله ضمن نمط حياتنا اليومي، سواء في المطبخ أو روتين العناية الشخصية، يمنحنا صحة أفضل ومظهرًا أكثر شبابًا. إنه بحق كنز من الطبيعة، يستحق أن يكون ضيفًا دائمًا على موائدنا وأدوات العناية بالجمال.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، فوائد زيت الزيتون المتعددة على الصحة والجمال، مدعومة بما أثبتته الدراسات الحديثة.

أولًا: القيمة الغذائية لزيت الزيتون



زيت الزيتون غني بالدهون الصحية، خاصة الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك (Oleic Acid) الذي يُعتبر مفيدًا لصحة القلب. كما يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين E، وفيتامين K، بالإضافة إلى مركبات البوليفينول (Polyphenols) المضادة للأكسدة، والتي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



زيت الزيتون لصحتك



ثانيًا: فوائد زيت الزيتون للصحة العامة



1. دعم صحة القلب والشرايين

زيت الزيتون يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). كما أن مضادات الأكسدة فيه تقلل من أكسدة الكوليسترول الضار، وهو ما يحمي الشرايين من التصلب. وقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

2. خفض ضغط الدم

تناول زيت الزيتون بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم، بفضل تأثيره الإيجابي على مرونة الأوعية الدموية وتنظيم تدفق الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

3. الوقاية من الالتهابات

زيت الزيتون يحتوي على مركب يُسمى أوليوكانثال (Oleocanthal)، والذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات تشبه تأثير الأدوية المسكنة مثل الإيبوبروفين. هذا يجعله مفيدًا في تخفيف آلام المفاصل وأعراض الالتهابات المزمنة.

4. دعم صحة الدماغ

الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة في زيت الزيتون تساهم في حماية خلايا المخ من التلف، وقد تساعد على تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

5. تحسين الهضم

إضافة زيت الزيتون للطعام تساعد على تنشيط إفراز العصارة الصفراوية وتحسين حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

6. مكافحة بعض أنواع السرطان

البحوث تشير إلى أن مضادات الأكسدة والدهون الصحية في زيت الزيتون قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون، بفضل قدرتها على محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات.

ثالثًا: فوائد زيت الزيتون للجمال والبشرة



1. ترطيب البشرة

زيت الزيتون من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة، حيث يتغلغل في طبقات الجلد العميقة ويغذيها بالأحماض الدهنية والفيتامينات. يمكن استخدامه مباشرة على الجلد الجاف أو إضافته إلى أقنعة العناية بالبشرة.

2. مكافحة الشيخوخة

مضادات الأكسدة في زيت الزيتون، خاصة فيتامين E والبوليفينولات، تحارب علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحافظ على مرونة الجلد.

3. علاج تشققات الشفاه والكعبين

تدليك الشفاه بزيت الزيتون قبل النوم يقيها من الجفاف والتشقق، كما أن وضعه على الكعبين المتشققين يساعد على تليينهما واستعادة نعومتهما.

4. مزيل طبيعي للمكياج

يمكن لزيت الزيتون إذابة المكياج بلطف، حتى مقاوم الماء، دون التسبب في جفاف البشرة، كما يترك الجلد ناعمًا ومرطبًا.

رابعًا: فوائد زيت الزيتون للشعر



1. تقوية الشعر ومنع تساقطه

زيت الزيتون يغذي بصيلات الشعر ويقويها، مما يقلل من التساقط ويحفز نمو الشعر الجديد.

يمكن مزجه مع زيت الخروع أو زيت جوز الهند لزيادة الفاعلية.

2. علاج جفاف الشعر وتقصفه

احتواء زيت الزيتون على الأحماض الدهنية يجعله علاجًا فعالًا للشعر الجاف والمتقصف، حيث يمنحه الترطيب واللمعان.

3. تهدئة فروة الرأس

التدليك بزيت الزيتون يساعد على ترطيب فروة الرأس الجافة، ويقلل من الحكة والقشرة الناتجة عن الجفاف.

زيت الزيتون وفوائده

خامسًا: طرق استخدام زيت الزيتون



في الغذاء: يفضل إضافته باردًا على السلطات أو الخضار المطهوة أو الخبز بدلًا من الزيوت المهدرجة.

للبشرة: يستخدم كمرطب مباشر أو ضمن وصفات طبيعية مع العسل أو الشوفان.

للشعر: يُسخن قليلًا ويُستخدم كحمام زيت قبل غسل الشعر.

للتدليك: زيت الزيتون الدافئ يساعد على استرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية.

سادسًا: نصائح عند اختيار زيت الزيتون



احرصي على شراء زيت زيتون بكر ممتاز (Extra Virgin) لأنه الأقل معالجة والأكثر احتفاظًا بالمغذيات.

يجب أن يكون معصورًا على البارد ومعبأ في عبوة داكنة لحمايته من الضوء.

يُفضل تخزينه في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن الحرارة المباشرة.



