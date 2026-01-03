وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

18 حجم الخط

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الأمور لم تتضح بعد بشكل نهائي بشأن الأحداث الجارية في فنزويلا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفذ استراتيجية تم وضعها قبل أيام من التحرك العسكري.

وأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "إن البلطجة الأمريكية بدأت منذ فترة، إذ تتصرف الولايات المتحدة وكأنها ملكت العالم، ترامب يتحدث وكأنه الملك، ويجب أن ينصاع له الجميع، وإلا سيكون هناك تدخل عسكري".

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن ما يحدث يعد مخالفًا للقانون الدولي وكل الأعراف، خاصة أن فنزويلا دولة ذات سيادة، ويجب ألا تتعرض للهجوم سواء على رئيسها أو على مؤسسات الدولة.

من جانبها، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، في بث تلفزيوني عبر القناة الحكومية VTV، أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين والعسكريين والمدنيين، ووصفت ما حدث بأنه:

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقال مادورو واقتياده خارج البلاد.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت اتهامات لمادورو بالاتجار بالمخدرات، وعرضت مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

