تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل للانتهاء من أعمال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، وذلك لتبادل 3000 ميجاوات في أوقات الذروة.

مستجدات مشروع الربط المصري السعودي

ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية.

وأكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تحالف من 3 شركات عالمية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميجاوات.

موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وأضافت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 1500 ميجاوات أخرى خلال الربع الأول من 2026، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز والتقدم المحرز في المرحلة الثانية وصلت لأكثر من 80%.

ويأتى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والربط مع السعودية، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان لتكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، ولزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها أولت اهتماما كبيرا بـ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك ضمن استراتيجية الطاقة في مصر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

