هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تقديم خدمات الاستعلام عن عمليات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان لعملاء رجال الأعمال.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه بالفعل يوجد الخدمات الاستعلام عن عمليات الاستيراد والتصدير وخطوات الضمان لهذه الفئة من العملاء.

الخدمات المقدمة لرجال الأعمال في بنك مصر

ويبحث العديد من عملاء بنك مصر على تفاصيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال ودعم الشركات وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة لشريحة العملاء من الشركات والشخصيات الاعتبارية.

وتتمثل هذه الخدمات داخل بنك مصر لفئة رجال الأعمال في التالي: -

١- الاستعلام عن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

٢- الاستعلام عن تحويلات الأموال داخل وخارج البنك.

٣- الاستعلام عن تحصيل الشيكات والاستعلام عن طلب دفتر الشيكات.

٤- المساعدة في استكمال إجراءات التقديم على قرض / مرابحة اكسبريس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

فيما تشمل قائمة تقديم الدعم للعملاء فيما يلي: -

إعادة تفعيل الرقم السري وإزالة المحاولات الخطأ في الدخول على الأنظمة المتاحة للشركات.

خطوات تنفيذ العمليات على الإنترنت البنكي.

نظام المدفوعات الحكومية.

نظام تحويل المرتبات.

نظام المدفوعات الإلكترونية.

تنشيط البطاقات الائتمانية والخصم الفوري المقدمة للشركات وتغيير الرقم السري الخاص بها.

من جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تمويل بناء وحدات سكنية للعملاء.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن البنك يقوم بالتمويل للتشطيبات ولا يوجد تمويل للبناء.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية ربط بطاقات الخصم المباشر والدفع مقدما بالمحفظة الرقمية.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه من الممكن ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة الرقمية.

