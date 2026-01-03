السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الليرة السورية أمام الدولار (تحديث لحظي)

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية
18 حجم الخط

سعر الليرة السورية، شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، مساء اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026. 

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي.

الليرة السورية - فيتو 
الليرة السورية، فيتو 

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي 

سجل الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11800 ليرة للشراء، 11850 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

ما هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

 مصرف سورية المركزي
 مصرف سوريا المركزي، فيتو

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحروب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية رمز وذاكرة وطنية

جدير بالذكر أن الليرة السورية تعتبر أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة، كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الليرة السورية الليرة اليوم السبت سعر الليرة السورية سعر الليره سعر الدولار مقابل الليرة سعر الدولار

مواد متعلقة

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

سعر الـ100 ين ياباني في البنك المركزي بتعاملات منتصف اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

67.42 جنيه سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي بتعاملات اليوم السبت

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية

الدولار يسجل 11850 ليرة في مصرف سوريا المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار صباح اليوم

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

سعر الليرة السورية أمام الدولار (تحديث لحظي)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أستون فيلا يتقدم بهدف أمام نوتنجهام فورست بالشوط الاول بالدوري الإنجليزي

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

التنمية المحلية: انطلاق برنامج تدريبي متخصص لـ1418 متدربا بالمحليات بمركز سقارة حول قانون تقنين أوضاع اليد

مادورو.. رمز الكرامة والحرية

موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads