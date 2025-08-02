فوائد زيت الزيتون للجسم: تعزيز صحة القلب والشرايين واحذر الإفراط

فوائد زيت الزيتون، يُعتبر زيت الزيتون من أقدم الزيوت التي استخدمها الإنسان في التغذية والعلاج والتجميل، ويُعرف بلقب "الذهب السائل" لما له من فوائد صحية وغذائية عظيمة.





يُستخرج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون، ويُستخدم على نطاق واسع في دول البحر المتوسط، إلا أن شهرته قد انتشرت عالميًا بسبب الكم الكبير من الأبحاث التي أثبتت فوائده على الصحة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن زيت الزيتون ليس مجرد عنصر غذائي، بل يُعد صيدلية طبيعية متكاملة. من حماية القلب إلى تعزيز المناعة، ومن تقوية الدماغ إلى العناية بالجمال، تثبت الأبحاث الحديثة يومًا بعد يوم أن هذا الزيت المبارك له فوائد لا تُعد ولا تُحصى.



أضافت الدكتورة مروة، أن إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي بذكاء واعتدال هو استثمار طويل الأمد في الصحة والجمال والوقاية.





أهم فوائد زيت الزيتون للجسم



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز فوائد زيت الزيتون للجسم.

زيت الزيتون لصحتك

1. تحسين صحة القلب والشرايين

يُعد زيت الزيتون مصدرًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك، الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، وفي الوقت ذاته يرفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL). هذا التأثير يساهم في:

تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

خفض ضغط الدم المرتفع.

تقليل احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

كما يحتوي زيت الزيتون على مركبات البوليفينول التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تقلل من التهابات الأوعية الدموية وتمنع ترسب الدهون داخلها.

2. تعزيز وظائف الجهاز الهضمي

زيت الزيتون يُعد مهدئًا طبيعيًا للجهاز الهضمي، وله خصائص مزلقة تساعد في تسهيل حركة الأمعاء، ومن أبرز فوائده الهضمية:

الوقاية من الإمساك المزمن.

تقليل الحموضة وحرقة المعدة.

المساعدة في علاج قرحة المعدة والتهابات الأمعاء.

تحفيز إفراز العصارة الصفراوية مما يحسن من هضم الدهون.

كما أن تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق يُعد من العلاجات الشعبية الفعالة لتحسين الهضم وتنظيف الكبد.

3. دعم صحة الدماغ والوظائف العصبية

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر، وذلك بسبب:

غناه بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بخلايا الدماغ.

تعزيز التواصل العصبي وتحسين الذاكرة.

الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

كما أن النظام الغذائي المتوسطي الغني بزيت الزيتون قد ثبتت فعاليته في تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية.

4. الحفاظ على وزن صحي

على الرغم من أن زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، إلا أن إدراجه في النظام الغذائي بكميات معتدلة يساعد في:

تعزيز الشعور بالشبع بسبب احتوائه على الدهون الصحية.

تقليل الرغبة في تناول السكريات.

تحسين عملية الأيض وحرق الدهون.

دعم برامج إنقاص الوزن إذا تم استخدامه بدلًا من الزيوت النباتية الضارة.

5. تقوية الجهاز المناعي

زيت الزيتون غني بفيتامين E وفيتامين A ومضادات الأكسدة التي تعزز من قدرة الجسم على محاربة العدوى والفيروسات، كما يُسهم في:

تقوية الخلايا المناعية.

تسريع التئام الجروح.

تخفيف أعراض البرد والأنفلونزا.

تناول زيت الزيتون بانتظام يعزز مقاومة الجسم للأمراض الموسمية والمزمنة.

6. تحسين صحة البشرة والشعر

زيت الزيتون لا يقتصر على الفوائد الداخلية، بل يمتد أيضًا إلى الجمال والعناية الشخصية، ومن فوائده الخارجية:

ترطيب البشرة الجافة وحمايتها من التشققات.

علاج الالتهابات الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.

مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

تقوية بصيلات الشعر ومنع التساقط.

إعطاء الشعر لمعانًا طبيعيًا وترطيبًا عميقًا.

يمكن استخدام زيت الزيتون كقناع طبيعي للبشرة أو الشعر، كما يمكن إدخاله في وصفات منزلية للعناية الذاتية.

7. تنظيم مستويات السكر في الدم

تناول زيت الزيتون بشكل معتدل يساعد مرضى السكري على:

تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

تحسين حساسية الإنسولين.

تقليل الالتهابات المصاحبة لمرض السكري من النوع الثاني.

كما أن إدراجه ضمن نظام غذائي صحي يُعد خطوة مهمة في الوقاية من الإصابة بمرض السكري مستقبلًا.

8. تقليل الالتهابات المزمنة

العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكر والسرطان ترتبط بالالتهابات المزمنة. زيت الزيتون يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب مثل الأوليوكانثال، والتي تعمل بنفس آلية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين، ولكن بشكل طبيعي وآمن على المعدة.

9. دعم صحة العظام

تناول زيت الزيتون بانتظام يُعزز امتصاص الكالسيوم وفيتامين د، مما يساهم في:

تقوية العظام والأسنان.

الوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

تقليل خطر الكسور لدى كبار السن.

10. مقاومة السرطان

بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه مثل البوليفينولات، يُعتبر زيت الزيتون من الزيوت التي تقي من الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل:

سرطان القولون.

سرطان الثدي.

سرطان البروستاتا.

ذلك بسبب دوره في محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتحولها إلى خلايا سرطانية.

طريقة الاستخدام المثالية

للاستفادة من فوائد زيت الزيتون يجب:

استخدامه باردًا على السلطات أو الطعام بعد الطهي.

تجنب تعريضه للحرارة العالية لفترات طويلة.

تناول ملعقة يوميًا على الريق أو إضافتها للأطعمة الصحية.

أضرار الإفراط في استخدام زيت الزيتون



أوضحت الدكتورة مروة، أنه رغم أن زيت الزيتون له فوائد صحية كثيرة ومهمة، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى بعض الأضرار أو الآثار الجانبية، خاصة في بعض الحالات الصحية أو عند استخدامه في الطهي بطريقة غير مناسبة.

زيت الزيتون وفوائده

فيما يلي أبرز أضرار زيت الزيتون عند الإفراط:

1. زيادة الوزن

زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية عالية، فكل ملعقة كبيرة تحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية. لذلك:

الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إذا لم يُؤخذ في الاعتبار ضمن إجمالي السعرات اليومية.

مناسب في أنظمة الدايت إذا تم استخدامه باعتدال وبديلًا عن الدهون الضارة.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

بالرغم من أن زيت الزيتون مفيد للهضم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب:

إسهالًا أو تلبكًا معويًا.

مغصًا أو اضطرابًا في المعدة لبعض الأشخاص، خصوصًا عند تناوله على الريق بكمية كبيرة.

3. انخفاض ضغط الدم

زيت الزيتون يُساعد في خفض ضغط الدم، ولكن:

الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم منخفض بالفعل قد يشعرون بالدوخة أو التعب إذا تناولوا كميات كبيرة منه.

يجب الحذر عند استخدامه مع أدوية ضغط الدم حتى لا يحدث انخفاض شديد.

4. تفاعل مع بعض الأدوية

زيت الزيتون قد يؤثر على امتصاص أو فاعلية بعض الأدوية، مثل:

أدوية السكري: لأنه يُحسّن حساسية الإنسولين وقد يسبب انخفاضًا في مستوى السكر مع الأدوية.

أدوية خفض الضغط: قد يضاعف تأثيرها.

يُفضل استشارة الطبيب في حال كنت تتناول أدوية مزمنة وتُكثر من زيت الزيتون.

5. فقدان بعض الفوائد عند الطهي الخاطئ

تسخين زيت الزيتون على حرارة عالية (أكثر من 180 درجة مئوية) قد يؤدي إلى:

تحلل بعض المركبات المفيدة.

إنتاج مركبات ضارة أو مؤكسدة قد تضر بالصحة.

الأفضل استخدامه باردًا أو على نار خفيفة، أو إضافته للطعام بعد الطهي.

6. التحسس الجلدي (نادر)

بعض الأشخاص قد يعانون من تحسس جلدي عند استخدام زيت الزيتون موضعيًا، خاصة على البشرة الحساسة أو عند الأطفال.

يجب تجربة كمية صغيرة على الجلد أولًا.

7. غير مناسب للبشرة الدهنية أو المصابة بحب الشباب

رغم فوائده للبشرة، إلا أن:

زيت الزيتون كثيف القوام وقد يسد المسام.

في بعض الحالات، يزيد من ظهور حب الشباب عند استخدامه على الوجه.

يُفضل اختبار ملاءمته أولًا أو استبداله بزيوت خفيفة مثل زيت الجوجوبا أو الألوفيرا للبشرة الدهنية.



وأخيرا لفتت الدكتورة مروة، إلى أن زيت الزيتون مفيد جدًا، لكن شرط أن يُستخدم باعتدال وبالطريقة الصحيحة. إليك بعض النصائح لتجنّب أضراره:

ملعقة أو ملعقتين في اليوم تكفي.

يُفضّل تناوله باردًا أو على نار خفيفة.

اختر النوع البكر الممتاز (Extra Virgin).

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة وتتناول أدوية.

لا يُفرط في استخدامه على البشرة الدهنية.

"القاعدة الذهبية مع زيت الزيتون: القليل يكفي ويشفي، والكثير قد يؤذي."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.