فوائد قشر الليمون، يحافظ على صحة القلب وينظم السكر بالدم

فوائد قشر الليمون، الليمون من أكثر الفواكه الحمضية استخداما في حياتنا اليومية، سواء في الطهي أو المشروبات أو الوصفات العلاجية، لكن كثير من الأشخاص يجهلون القيمة الغذائية الكبيرة الموجودة في قشر الليمون ويقومون بالتخلص منه دون الاستفادة من فوائده العديدة.

وفوائد قشر الليمون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على زيوت طبيعية وفيتامين سي ونسبة عالية الجودة من مضادات الأكسدة.

ويقول الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، إن قشر الليمون كنز طبيعي غني بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تعود بالنفع على صحة الجسم والبشرة والشعر، فهو يحتوى على فيتامين C بنسبة أعلى من لب الليمون نفسه، والألياف الغذائية، والفلافونويدات المضادة للأكسدة، والكالسيوم والبوتاسيوم، والزيوت الطيارة مثل الليمونين.

فوائد قشر الليمون

وأضاف ممدوح، أن من فوائد قشر الليمون:-

تعزيز جهاز المناعة، حيث يحتوي قشر الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية المناعة، ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، وتقليل الالتهابات في الجسم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، فالألياف الموجودة في قشر الليمون تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتقليل الانتفاخ والغازات، ودعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

المساعدة في إنقاص الوزن، حيث يساهم قشر الليمون في زيادة الشعور بالشبع، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، وتقليل تراكم الدهون في الجسم، ويمكن استخدامه بإضافته إلى المشروبات الدافئة أو السلطات.

تنظيم مستوى السكر في الدم، وتساعد الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في قشر الليمون على تقليل امتصاص السكر في الدم، وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

دعم صحة القلب، وقشر الليمون غني بمركبات الفلافونويد التي تقلل من الكوليسترول الضار، وتحسن صحة الأوعية الدموية، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يساعد فيتامين C في تفتيح التصبغات، وتقليل الكلف والنمش، وتوحيد لون البشرة بشكل طبيعي.

يمتلك قشر الليمون خصائص مضادة للبكتيريا، وقابضة للمسام، وتقلل إفراز الدهون الزائدة، مايقلل ظهور حب الشباب.

مكافحة علامات التقدم في السن، حيث تعمل مضادات الأكسدة على تقليل التجاعيد، وشد البشرة، وتعزيز إنتاج الكولاجين.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، ومقاومة القشرة والفطريات، ومنح الشعر لمعان وحيوية.

تساعد رائحة الزيوت الطيارة في قشر الليمون على تحسين المزاج، وتقليل التوتر والقلق، وزيادة الشعور بالانتعاش والطاقة.

طريقة استخدام قشر الليمون

يغسل الليمون جيدا بالماء والخل

يبشر القشر الخارجي فقط دون الجزء الأبيض المر.

يجفف ويطحن لاستخدامه لاحقا.

يمكن إضافته إلى المشروبات أو الأطعمة.

يفضل استخدام الليمون العضوي.

عدم الإفراط في الاستخدام لتجنب تهيج المعدة.

تجنب وضعه مباشرة على البشرة الحساسة دون تخفيف.

