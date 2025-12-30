فوائد "المغات" للصحة وطرق التمييز بين المغشوش والأصلي

18 حجم الخط

المغات من المشروبات المصرية الشعبية الشهيرة التى ترتبط تناولها بفترات الولادة حيث يجب أن تتناولها المرأة بعد الولادة لأنه مغذى بصحتها ويساعد فى إدرار اللبن.

والمغات هو مشروب غنى وطيب المذاق وعشاقه كثيرون وهو مشروب شتوى تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره لأفراد الأسرة لأنه مغذي ويمنح الشعور بالدفء.

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن المغات يعتبر مشروب الشتاء ولكنه العشق الممنوع لأنه يزيد الوزن نظرا لسعراته الحرارية العالية، كما أنه لا يباع أصلي ودائما مغشوش لأن هناك فرق كبير بين المغات الأصلي والتحويجة التى تضاف له، وهنا تختلف القيمة الغذائية لأن المغات الأصلي له فوائد عظيمة للصحة.

واضاف سلامة، أن المغات ليس مجرد بودر صفراء، هو في الأصل جذور نبات اسمه العلمي Glossostemon bruguieri، وهذه الجذور تجفف وتطحن، ويصبح لونها بيج فاتح، ورائحتها ترابية قليلا، أما المغات ذات اللون الأصفر الفاقع في المحلات، فهذا عبارة عن “التحويجة”، ومكونة من الكركم، والينسون، والشمر، والمحلب، والسمسم، واادقيق أحيانا، وبمكن أن تكون خالية من المغات تماما.

إزاي تفرقى بين المغات الأصلي والمغشوش

وتابع: لمعرفة التمييز بين المغات الأصلي والمغشوس، يجب مراقبة بعض النقاط، منها:-

الأصلي، عندما ينضج يكون به "عرق" (بيتمط شوية) ويكون ناعم جدا مثل الكريم، وهذا بسبب المواد الصمغية الطبيعية الموجودة في الجذور.

الاصلى لونه مختلف، وتعتبر البودر الخام لونها فاتح (بيج)، أما اللون الأصفر من الكركم الذى يضعه العطار "كتحويجة".

​الطعم والريحة، و​الأصلي رائحته نفاذة ومميزة جدا ونشعر فيها بطعم "جذري" طبيعي، أما ​المغشوش طعمه يكون ينسون وشمر غالب عليه، ويمكن أن نشعر بمرارة بسبب كثرة التوابل.

يفضل شراء المغات "خام" من عطار موثوق (جذور مطحونة سادة)، وشراؤ "التحويجة" بمفردها، وخلطهم معا في المنزل بالنسب المفضلة.

يمكن عمل اختبار بسيط في المنزل، نضع ربع ملعقة مغات في كوب ماء دافيء، لو كان القوام ثقيل نسبيا فهو أصلي أما لو كان سائل فهو مغشوش.

فوائد المغات

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن المغات الأصلي ليس مجرد مشروب للتدفئة بل هو كنز صحى يعتبر صيدلية طبيعية متكاملة، حيث له قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة، منها:-

غني بالكربوهيدرات والدهون الصحية بسبب السمن والسمسم، وبالتالى هو ممتاز لتعويض الطاقة المفقودة، لذا يقدم للمرضعات، ولكن دون إفراط لأنه يزيد الوزن.

يحتوى على مواد هلامية، وهى مادة في جذور المغات تلطف جدار المعدة وتهديء الالتهابات، كما يساعد في علاج الإمساك والارتجاع

يهديء الاعصاب ويقلل التوتر ويساعد علي الاسترخاء، ويحسن المزاج.

يحتوى على نسة جيدة من الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد.

​مضاد قوى للالتهاب بفضل "التحويجة"، وهى الكركم والمحلب المضافين عليه، ويعتبر مشروب مقاوم للالتهابات ويرفع المناعة.

يجب على مرضى المرارة والسكر تناوله بحذر وممنوع تقديمه للحوامل الا بعد استشارة الطبيب.

