فوائد اللارنج، يقوى المناعة ويعزز صحة القلب وينقص الوزن

فوائد اللارنج، اللارنج من الفاكهة التى تشبه البرتقال فى الشكل ولكنه لا يتم تناوله مثل البرتقال بل يستخدم فى صنع العصائر والحلوى والمربى.

وفوائد اللارنج، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي وهو مهم للصحة جهاز المناعة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن اللارنج أو النارنج أحد أنواع الحمضيات العطرية التي تشبه البرتقال، إلا أن طعمه أكثر مرارة، ويستخدم منذ القدم في الطب الشعبي والطهي والعناية بالجسم، ويتميز اللارنج باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات، والمعادن، والمركبات النباتية المفيدة، مما يجعله كنز صحي، حيث يحتوي اللارنج على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية، من أبرزها فيتامين C، وفيتامين A، ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، والكالسيوم والبوتاسيوم، وزيوت طيارة مفيدة، وهذه المكونات تمنحه فوائد صحية وجمالية عديدة.

فوائد اللارنج

وأضافت مرام، أن من فوائد اللارنج الآتي:

تقوية جهاز المناعة، حيث يساعد فيتامين C الموجود في اللارنج على تعزيز مناعة الجسم، ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، وتقليل مدة المرض وحدة الأعراض.

تحسين عملية الهضم، حيث يساعد على تنشيط إفراز العصارات الهضمية، ويخفف من عسر الهضم والانتفاخ، ويساهم في تقليل الإمساك بفضل الألياف.

دعم صحة القلب، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويحسن الدورة الدموية، ويساهم في تنظيم ضغط الدم

المساعدة في إنقاص الوزن، لأنه يعزز عملية حرق الدهون، ويقلل الشهية عند تناوله باعتدال، ويساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي.

تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يساعد اللارنج على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات.

يعمل على نضارة البشرة وتفتيحها، ويحارب التصبغات والبقع الداكنة، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية، ويساهم في توحيد لون الجلد.

مكافحة علامات الشيخوخة، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد

ويساعد على شد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين

يطهر البشرة من البكتيريا، ما يقلل من الالتهابات والدهون الزائدة وبالتالى يقلل ظهور حب الشباب.

يقوي بصيلات الشعر، ويقلل من تساقط الشعر، ويعالج قشرة الرأس، ويمنح الشعر لمعان وحيوية.

وعلى الرغم من فوائده، يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناوله، واستشارة الطبيب لمرضى الضغط أو القلب، وتجنب استخدام زيته مباشرة على الجلد دون تخفيف.

