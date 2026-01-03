ضبط 29 ألف كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

18 حجم الخط

تمكن تموين الشرقية من ضبط 29 ألفا و600 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر و1000 لتر زيت سيارات وألف باكتة سكر و2 طن ألبان مجهولة، كما جرى تحرير 11 محضرا للمخابز البلدية منها نقص وزن التوقف عن الإنتاج ومخابز تعمل بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

المهندس السيد حرزالله وكيل الوزارة

وكشف المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الإستراتيجية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ضبطت 170 شيكارة دجاج مفروم بإجمالي وزن 5 أطنان و100 كجم بمصنع لحوم مجمدة ومصنعة بدون فواتير، وضبط ٢طن نشا غذائى بمركز ومدينة بلبيس، كما تم تحرير 11 محضرًا ضد المخابز البلدية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز،إنتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة، وضبط 47 عبوة مستحضرات تجميل وطبية غير مصرح بتداولها وتم التحفظ عليها.

ضبط 20 طن سكر بعبوات ناقصة الوزن

وقال وكيل الوزارة إنه فى منيا القمح تم ضبط مستودع بوتاجاز لبيعه إسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى، وتم بديرب نجم ضبط ١٠٠٠ باكته سكر تموينى ناقص الوزن بإجمالي ٢٠طن قبل صرفها للمواطنين، كما تم ضبط ١٠٠٠ لتر زيت سيارات بدون فواتير بمركز ابوكبير.

منتجات ألبان والمرور على 13 مخبزا

ونوه إلى أنه تم ضبط 2,5 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها داخل مخزن لتجارة الجملة بمركز ومدينة الإبراهيمية، كما تم ضبط 20 عبوة مادة لحام كاوتش مجهولة المصدر داخل محل لقطع غيار الموتوسيكلات، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر مخالفات، وبالمرور على عدد 13 مخبزًا للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية من وزن الرغيف وعدم نظافة المخبز والتوقف عن الإنتاج.

محافظ الشرقية

بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، مشددًا على استمرار الحملات اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

