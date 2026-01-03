السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 29 ألف كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية يضبط زيت
الشرقية يضبط زيت سيارات و20 طن سكر و29,600 طن مواد غذائية
18 حجم الخط

 تمكن تموين الشرقية من ضبط 29 ألفا و600 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر و1000 لتر زيت سيارات وألف باكتة سكر و2 طن ألبان مجهولة، كما جرى تحرير 11 محضرا للمخابز البلدية منها نقص وزن التوقف عن الإنتاج ومخابز تعمل بدون ترخيص بمحافظة الشرقية. 

تموين الشرقية تضبط تلاعبًا بالدقيق البلدي المدعم وتحيل المخالف للنيابة (صور)

المهندس السيد حرزالله وكيل الوزارة 

 وكشف  المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الإستراتيجية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ضبطت 170 شيكارة دجاج مفروم بإجمالي وزن 5 أطنان و100 كجم بمصنع لحوم مجمدة ومصنعة بدون فواتير، وضبط  ٢طن نشا غذائى بمركز ومدينة بلبيس، كما تم تحرير 11 محضرًا ضد المخابز البلدية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز،إنتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة، وضبط 47 عبوة مستحضرات تجميل وطبية غير مصرح بتداولها وتم التحفظ عليها.

 ضبط 20 طن سكر بعبوات ناقصة الوزن  

وقال وكيل الوزارة إنه فى منيا القمح تم ضبط مستودع بوتاجاز لبيعه إسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى، وتم بديرب نجم ضبط  ١٠٠٠ باكته سكر تموينى ناقص الوزن بإجمالي ٢٠طن قبل صرفها للمواطنين، كما تم ضبط  ١٠٠٠  لتر زيت سيارات بدون فواتير بمركز ابوكبير. 

منتجات ألبان والمرور على 13 مخبزا 

 ونوه إلى أنه تم ضبط 2,5 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها داخل مخزن لتجارة الجملة بمركز ومدينة الإبراهيمية، كما تم ضبط  20 عبوة مادة لحام كاوتش مجهولة المصدر داخل محل لقطع غيار الموتوسيكلات، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر مخالفات، وبالمرور على عدد 13  مخبزًا للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية من وزن الرغيف وعدم نظافة المخبز والتوقف عن الإنتاج.

تموين الشرقية يضبط 7.5 طن مسلي نباتي مجهول المصدر ويحرر 14 محضرًا بالإبراهيمية

محافظ الشرقية 

 بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، مشددًا على استمرار الحملات اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوقف عن الانتاج مخابز تعمل بدون ترخيص نقص وزن المخابز البلدية تحرير 11 محضر 2طن البان مجهوله تموين الشرقية مواد غذائية

مواد متعلقة

تموين الشرقية تضبط تلاعبًا بالدقيق البلدي المدعم وتحيل المخالف للنيابة (صور)

تموين الشرقية يضبط 7.5 طن مسلي نباتي مجهول المصدر ويحرر 14 محضرًا بالإبراهيمية

تموين الشرقية يضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية و7 أطنان دقيق وسلع مجهولة المصدر

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads