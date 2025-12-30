جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم

الأربعاء 31 ديسمبر 2025
قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم ، أن قسم الأسنان بمستشفى الفيوم، انقذ فك طفل 9 سنوات من التشوه، بإجراء جراحة دقيقة وتثبت كسر بالفك السفلى، الطفل الذي أصيب في حادث سير.

 

تفاصيل جراحة بفك طفل

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الطفل " م ر ع"  ⁠ 9 سنوات، دخل قسم الاستقبال في مستشفي الفيوم العام، مصابا بكسر في زاوية الفك السفلي بالجهة اليمني وكسر بمقدمة الفك، بعد تعرضه لحادث سير،  ⁠وتم تحضير المريض للعملية بعد  استقرار الحالة والاطمئنان علي العلامات الحيوية، وتمكن فريق جراحة الوجه والفكين من  رد وتثبيت الكسر بالشرايح والمسامير المعدنية تحت مخدر عام واستعادة الوظيفة الكاملة للفك السفلي  مع الحفاظ علي براعم الأسنان الدائمة، وبعد إفاقة المريض والاطمئنان علي استقرار حالته، تم صرفه لاستكمال العلاج بالمنزل. 

مضاعفات كسر لقمة مفصل الفك

واكد الفريق الطبي  أن كسر لقمة مفصل الفك من الإصابات الحساسة لأنها المسؤولة عن حركة الفك السفلي وربطه بالجمجمة، وتكمن خطورة كسر لقمة الفك في تأثيرها المباشر على الوظائف الحيوية ' الأكل ـ الكلام ـ التنفس"  كما تؤثر علي شكل الوجه، وحال عدم كسر لقمة الفك بشكل صحيح وفوري يؤدي إلي مشاكل الإطباق أو العضة غير المستوية، ​ويشعر المريض بأن أسنانه لا تطبق على بعضها كما كانت سابقًا.

صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى

صحة الفيوم تنظم تدريبا للصيادلة والمراقبين الصحيين للتعامل مع الأمراض الشتوية

كما يؤدي  الكسر من جهة واحدة، إلى ميل الفك نحو جهة الكسر عند فتح الفك.

الفيوم الصحة والسكان العلامات الحيوية جراحة الوجه والفكين قسم الاستقبال محافظة الفيوم مستشفي الفيوم العام وكيل وزارة الصحة والسكان

