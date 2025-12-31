تعرف على عقوبة إجراء زراعة الأعضاء فى منشآت غير مرخصة بالقانون

18 حجم الخط

حظر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية إجراء عمليات زراعة الأعضاء فى منشآت صحية غير مرخصة، كونها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.

يأتي ذلك في سبيل الحفاظ على المرضى وضمان سلامة الإجراءات الطبية، مع وضع عقوبات رادعة لمن يخالف الشروط القانونية والتنظيمية لهذه العمليات.



لا يجوز نقل أي عضو من إنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى

نص القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ولا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.



عقوبات المخالفين

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تُجرى فيها أى عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

