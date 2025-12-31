بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026

18 حجم الخط

سعر الذهب 2026، كشف تقرير لمجلة "فوربس الأمريكية، عن توقعاته لـسعر الذهب عام 2026، وذلك بعدما أثار انهيار الدولار أمام الذهب والفضة موجة واسعة من الجدل، مع توقعات ساخنة للاقتصاد العالمي في عام 2026.

بداية تحول حقيقي

ووفق تقرير لمجلة "فوربس الأمريكية، فإن الارتفاع الكبير في أسعار المعادن الثمينة، خلال عام 2025، لا يُعد حدثًا عابرًا، بل يشكل بداية تحول حقيقي في النظام النقدي الدولي.

وأشار التقريرإلى أن الذهب مرشح لتحقيق مكاسب إضافية تتراوح بين 8% و15% خلال عام 2026.

أداء استثنائي للذهب في 2025

شهد الذهب أداءً تاريخيًّا هذا العام، حيث قفزت قيمته نحو 66% منذ بداية يناير، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.

ويعزى هذا الصعود القوي إلى مجموعة عوامل منها موجة تخفيضات أسعار الفائدة عالميا، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وشراء البنوك المركزية القوي للمعدن، وتدفقات استثمارية مرتفعة على الصناديق المدعومة بالذهب.

توقعات واستقرار نسبي

وأشار "بيتر جرانت"، نائب رئيس شركة زانر ميتالز، إلى أن السوق شهد تقلبات حادة أمس قبل أن تستقر أمس، مؤكدًا أن التداول لا يزال إيجابيا بشكل عام، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية - خاصة حرب أوكرانيا - في دعم الأسعار.

توقعات سعر الذهب 2026

كما توقع بنك جيه بي مورجان أن يدفع الطلب على الذهب الأسعار نحو 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026. وأن ترتفع إلى 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.

ويتوقع جولدمان ساكس ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 20% بنهاية عام 2026، ليصل إلى 4900 دولار للأونصة.

كما يتوقع محللو استراتيجيات السلع في بنك يو بي إس أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة بحلول سبتمبر 2026، وأن أي تصاعد في الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية المصاحبة لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي قد يدفع المعدن الأصفر إلى 5400 دولار.

عوامل ارتفاع أسعار الذهب في 2025

ودفعت موجة الصعود الاستثنائية في الذهب هذا العام مجموعة من العوامل الأساسية القوية، بما في ذلك المخاوف السياسية، والتوترات الجيوسياسية، والقلق بشأن الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، والحاجة للتحوط من التضخم، والحروب التجارية، والمخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة، حيث يؤدي ارتفاع الدين العام والإنفاق المالي المتهور من قبل الحكومات في الاقتصادات الرئيسية إلى سياسة مالية مسيطرة، وهي ما لا تعدو كونها تدهورًا سريعًا لقيمة العملات الورقية.

وأدت المخاطر المتصاعدة التي تواجه الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية إلى كسر العلاقة التقليدية للذهب مع المحركات الأساسية مثل الدولار الأميركي والعوائد، كما أدت هذه التغيرات الجذرية في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالميين إلى شراء غير مسبوق للذهب من قبل البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، ضمن جهودها لتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية.

عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة في 2026

وعلى الرغم من خفض معدلات الفائدة الأميركية، تشهد عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعًا عالميًا بسبب المخاوف المالية وتوقعات التضخم، في ظل استمرار تراجع قيمة العملات دون رادع، مما يقلل من قوتها الشرائية.

وقد يدفع هذا الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل الفدرالي الأميركي إلى اللجوء إلى سياسة التحكم في منحنى العائد/التيسير الكمي للتخفيف من المخاطر التي تهدد الاقتصاد وخفض تكلفة الفائدة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على أسعار الذهب والفضة.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ومن المتوقع أن يقدم الفدرالي على خفض معدلات الفائدة مرتين خلال عام 2026 استجابةً لضعف سوق العمل الأميركي، غير من المرجح أن يتزايد عدد مرات خفض الفائدة عن ذلك، فقد أعرب رئيس الفدرالي، جيروم باول، عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 10 ديسمبر، عن قلقه من أن بيانات الوظائف غير الزراعية قد تكون بالغت في تقدير عدد الوظائف بما يصل إلى 60 ألف وظيفة منذ شهر أبريل ما يعني أن إجمالي 277 ألف وظيفة يُقال إنها أُنشئت منذ ذلك الحين قد يخفي في الواقع فقدانًا لأكثر من 200 ألف وظيفة.

