وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق

18 حجم الخط

أحالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الأطباء والعاملين بمستشفي الفيوم العام، المتغيبين عن العمل، إلي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية لتغيبهم بدون إذن مسبق، جاء ذلك أثناء الجولة المفاجأة لوكيل الوزارة بمستشفي الفيوم العام، اليوم الاثنين.

تكليف إدارة الحكومة بحصر الغياب

وقالت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها كلفت فريق من ادارة الحوكمة بالمظيرية، بحصر دفاتر الحضور والانصراف، وإعداد مذكرة تضم أسماء الأطباء والعاملين بمستشفي الفيوم العام، المتغيبين عن العمل بدون إذن، لاحالتهم إلى الشئون القانونية، مع التشديد على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، حفاظا علي انتظام العمل ومستوي الخدمة المقدمة المترددين علي المستشفي.

يذكر أن جولة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، شملت العيادات الخارجية بمستشفي الفيوم العام، والأقسام الداخلية، رافقها الدكتور سيد الحنفى مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية وفريق من ادارة الحوكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.