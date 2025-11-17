الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو
18 حجم الخط

أحالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الأطباء والعاملين بمستشفي الفيوم العام، المتغيبين عن العمل، إلي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية  لتغيبهم بدون إذن مسبق، جاء ذلك أثناء الجولة المفاجأة  لوكيل الوزارة بمستشفي الفيوم العام، اليوم الاثنين.

 

 

تكليف إدارة الحكومة بحصر الغياب

وقالت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنها كلفت فريق من ادارة  الحوكمة بالمظيرية، بحصر دفاتر الحضور والانصراف، وإعداد مذكرة تضم أسماء الأطباء والعاملين بمستشفي الفيوم العام، المتغيبين عن العمل بدون إذن، لاحالتهم إلى الشئون القانونية، مع التشديد على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، حفاظا علي انتظام العمل ومستوي الخدمة المقدمة المترددين علي المستشفي.

 

 

 

تزويد قسم الكلى بمستشفى الفيوم العام بأحدث جهاز لتنقية المياه

فعالية علمية بمستشفى الفيوم العام تحذر من مرض نادر يهدد حياة مرضى السكر

يذكر أن جولة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، شملت العيادات الخارجية بمستشفي الفيوم العام، والأقسام الداخلية، رافقها  الدكتور سيد الحنفى مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية وفريق من ادارة الحوكمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة الطب العلاجي ادارة الحوكمة الشئون القانونية بالمديرية المترددين على المستشفى العيادات الخارجية محافظة الفيوم وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

محافظ الفيوم: نتصدر قائمة محافظات مصر في زراعة النباتات الطبية والعطرية

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

إجراء 146 عملية بمستشفيات شمال سيناء خلال أسبوع

تعيين وكيلين جديدين بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم

تعيينات جديدة بكليات جامعة الفيوم

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

حبس المتهمين بالتعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم 4 أيام

استئصال ورم وزنه 7 كيلو جرامات من بطن مريضة بمستشفى أبشواى بالفيوم

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

شريف قداح رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية