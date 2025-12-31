ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد وتشيلسي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سحق آرسنال ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز عزز آرسنال صدارة الترتيب بهذا الانتصار الساحق بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، وألحق هزيمة قاسية بأستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

سجل رباعية الجانرز جابرييل ماجالهايس في الدقيقة 48، ومارتن زوبيمندي في الدقيقة 52، ولياندرو تروسارد الثلاثية في الدقيقة 69 قبل أن يعود المهاجم جابرييل جيسوس لهز الشباك بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 78.

بينما سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا في الدقيقة 90+5.



وفي نفس الجولة تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-1 بنفس الجولة.

وسجل جوشوا زيركزي هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27، بينما تعادل لاديسلاف كريسي في الدقيقة 45.

كما تعادل أيضًا تشيلسي مع بورنموث بنتيجة 2-2 في الجولة ذاتها بعدما سجل للبلوز كول بالمر من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 23.

وأحرز لصالح بورنموث دافيد بروكس في الدقيقة السادسة وجاستن كلويفرت في الدقيقة 27.



وبنفس النتيجة تعادل وست هام يونايتد مع برايتون، بينما فاز إيفرتون على مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0، كما فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الثلاثاء كالتالي:

1. آرسنال (45 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (30 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (30 نقطة)

7. سندرلاند (28 نقطة)

8. إيفرتون (28 نقطة)

9. برينتفورد (26 نقطة)

10. نيوكاسل (26 نقطة)

11. كريستال بالاس (26 نقطة)

12. فولهام (26 نقطة)

13. توتنهام (25 نقطة)

14. برايتون (25 نقطة)

15. بورنموث (23 نقطة)

16. ليدز (20 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (14 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (3 نقاط)

