بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

عادت حركة المرور إلى طبيعتها على طريق الأوتوستراد، وذلك بعد ساعات من التكدس المروري الذي شهدته المنطقة، نتيجة كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري في الاتجاهين.

سحب المياه المتراكمة على طريق الأوتوستراد

ونجحت الأجهزة المعنية في السيطرة على الموقف وسحب كميات المياه المتراكمة بالكامل باستخدام سيارات الشفط المخصصة، بعد أن تسببت الماسورة المكسورة في تباطؤ حركة السيارات وتكدس مروري مؤقت.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بحدوث كسر في ماسورة مياه رئيسية على الأوتوستراد، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وفرق الصيانة، التي تمكنت من إيقاف مصدر المياه وإصلاح الكسر.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم إعادة فتح الطريق في الاتجاهين أمام حركة السيارات، وتسيير المرور بصورة طبيعية بعد إزالة آثار المياه بشكل كامل.

