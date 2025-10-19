الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

عودة حركة المرور
عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الاوتوستراد

عادت حركة المرور إلى طبيعتها على طريق الأوتوستراد، وذلك بعد ساعات من التكدس المروري الذي شهدته المنطقة، نتيجة كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري في الاتجاهين.

سحب المياه المتراكمة على طريق الأوتوستراد

ونجحت الأجهزة المعنية في السيطرة على الموقف وسحب كميات المياه المتراكمة بالكامل باستخدام سيارات الشفط المخصصة، بعد أن تسببت الماسورة المكسورة في تباطؤ حركة السيارات وتكدس مروري مؤقت.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بحدوث كسر في ماسورة مياه رئيسية على الأوتوستراد، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وفرق الصيانة، التي تمكنت من إيقاف مصدر المياه وإصلاح الكسر.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم إعادة فتح الطريق في الاتجاهين أمام حركة السيارات، وتسيير المرور بصورة طبيعية بعد إزالة آثار المياه بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سحب المياه المتراكمه على طريق الأوتوستراد المياه المتراكمه على طريق الأوتوستراد طريق الاوتوستراد الاوتوستراد كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري كسر في ماسورة مياه رئيسية بالأوتوستراد

مواد متعلقة

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

مصرع شخصين إثر انقلاب دراجة نارية أعلى طريق الأوتوستراد

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية