أردوغان: تركيا ستشارك في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة وإعادة إعمار القطاع

أردوغان، فيتو
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستتابع عن كثب تطبيق بنود الاتفاق في قطاع غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: “بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يجب على إسرائيل وقف هجماتها فورا والانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها”.

وأضاف أردوغان: أشكر مصر وقطر وجميع من أسهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن غزة.

 إعادة إعمار غزة

واختتم أردوغان تصريحاته قائلا: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وستساهم في إعادة إعمار غزة.

 كانت إسرائيل وحماس أعلنتا موافقتهما على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.

