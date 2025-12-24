صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن فريق سلامة المرضى بمركز أمراض الكُلى أطلق اليوم الأربعاء، مبادرة بعنوان (صوت المريض)، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرضى في منظومة الرعاية الصحية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة بما يحقق أعلى معايير السلامة ورضا المرضى.

خدمات مركز علاج الكلى

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مركز أمراض الكُلى مستمر في دعم المرضى نفسيا وطبيا، بهدف وضع المريض في قلب منظومة الرعاية الصحية، إيمانًا بأن صوت المريض شريك أساسي في التطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية.

​ويقدم مركز علاج الكلى بمستشفى الفيوم العام العديد من الخدمات للمرضى، من عيادات الكلى التخصصية التي تعمل علي متابعة حالات القصور الكلوي المزمن ووضع الخطط العلاجية، وخدمات الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات الفشل الكلوي الحاد، وإجراء التحاليل الدورية اللازمة لمتابعة كفاءة العلاج، كما يقدم المركز نصائح متكاملة للمرضى حول النظام الغذائي الأمثل حسب حالة كل مريض، كما يجري تدريبات دورية علي الالتزام بأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان رحلة علاج آمنة ومريحة لكل مريض.

تدريبات على التعامل مع أمصال أمراض الشتاء

على صعيد آخر نظمت إدارة التطعيمات تدريبا لمدة يوم واحد استفاد منه 44 من الصيادلة والمراقبين الصحيين، ومسئولى مخازن الطعوم، ومسئول سلسله التبريد، ومسئولي التطعيمات، بالإدارات السبع.

وشمل البرنامج التدريب على خطة الطوارئ، ونقل وحفظ الطعوم، وتهيئة أكياس التبريد، وصرف الطعوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.