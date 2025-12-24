الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى

دعم مرضي الكلي بالفيوم
دعم مرضي الكلي بالفيوم
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم: إن  فريق سلامة المرضى بمركز أمراض الكُلى أطلق اليوم الأربعاء، مبادرة بعنوان (صوت المريض)، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرضى في منظومة الرعاية الصحية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة بما يحقق أعلى معايير السلامة ورضا المرضى.

خدمات مركز علاج الكلى

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مركز أمراض الكُلى مستمر في  دعم المرضى نفسيا وطبيا،  بهدف وضع المريض في قلب منظومة الرعاية الصحية، إيمانًا بأن صوت المريض شريك أساسي في التطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية.

 

​ويقدم مركز علاج الكلى بمستشفى الفيوم العام العديد من الخدمات للمرضى، من عيادات الكلى التخصصية التي تعمل علي متابعة حالات القصور الكلوي المزمن ووضع الخطط العلاجية، وخدمات الطوارئ  للتعامل الفوري مع حالات الفشل الكلوي الحاد، وإجراء التحاليل الدورية اللازمة لمتابعة كفاءة العلاج، كما يقدم المركز  نصائح متكاملة للمرضى حول النظام الغذائي الأمثل حسب حالة كل مريض، كما يجري تدريبات دورية علي الالتزام بأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان رحلة علاج آمنة ومريحة لكل مريض.

تدريبات على التعامل مع أمصال أمراض الشتاء

على صعيد آخر نظمت إدارة التطعيمات تدريبا لمدة يوم واحد استفاد منه 44 من الصيادلة والمراقبين الصحيين، ومسئولى مخازن الطعوم، ومسئول سلسله التبريد، ومسئولي التطعيمات، بالإدارات السبع.

وشمل البرنامج التدريب على خطة الطوارئ، ونقل وحفظ الطعوم، وتهيئة أكياس التبريد، وصرف الطعوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الخدمات الصحية الرعاية الصحية الفشل الكلوي الحاد القصور الكلوي المزمن المستشفي العام بمحافظة الفيوم تحسين جودة الخدمات الصحية تدريبات صحة الفيوم صحة المواطن مستشفي الفيوم العام منظومة الرعاية الصحية وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

من فوق ظهر الحصان، احتفالات مرشحين مستقلين في إطسا بالفيوم بعد نتائج الحصر العددي (صور)

الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة 57 بمدينة وبندر قنا

بالأسماء، مصرع 7 من شباب الفيوم في حادث مروري بالسعودية

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

بعد خضوع تامر حسني لاستئصال جزء من الكلى، ما مدة التعافي من الجراحة؟

الحصر العددي للأصوات بالدائرة الرابعة في الإسكندرية بانتخابات مجلس النواب

جراحة نادرة، فريق طبي بالفيوم ينجح في استئصال ورم من قلب مريضة (صور)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

ليس نهاية الطريق!

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تخفيف الحكم على البلوجر أوتاكا في قضية نشر فيديوهات خادشة

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الـ100 ين الياباني يسجل 30.52 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads