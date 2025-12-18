فريق طبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إعادة بناء وجه مصاب بحادث سير

18 حجم الخط

أعلنت صحة الدقهلية عن نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام في إعادة بناء وجه وفكين لمصاب بحادث سير.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإعادة بناء وتأهيل وجه وفكين مريض يبلغ من العمر 45 عامًا.

كان المريض قد حضر إلى قسم الاستقبال إثر حادث سير بدراجة نارية، وهو يعاني من آلام شديدة ونزيف بالفم وصعوبة في فتح الفم، إلى جانب جروح عميقة وسحجات بالوجه وعدم تماثل واضح في ملامحه.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة داخل الاستقبال، وجرى طلب الأشعة اللازمة بشكل عاجل للوقوف على التشخيص الدقيق، حيث أظهرت الفحوصات وجود كسور متعددة وشديدة في عظام الوجه والفكين، شملت كسرًا كاملًا بالفك السفلي، وكسرًا بمفصل الفك، وكسورًا بعظام الوجنة والحافة السفلية لمحجر العين، وهو ما تطلب تدخلًا جراحيًا دقيقًا نظرًا لتعدد أماكن الإصابة وحساسيتها.

وبعد مراجعة الحالة من قِبل فريق جراحة الوجه والفكين، تقرر قبول المريض وتجهيزه للعملية الجراحية، مع استقرار الوظائف الحيوية ورفع كفاءته الطبية لدخول غرفة العمليات. واستغرقت الجراحة نحو ست ساعات متواصلة تحت التخدير الكلي، جرى خلالها إعادة بناء عظام الوجه والفكين بدقة عالية، مع استغلال الجروح الموجودة بالفعل لتجنب أي شقوق جراحية جديدة قد تؤثر على الشكل الجمالي للوجه، والحفاظ الكامل على الأعصاب الحيوية.

وخلال العملية تم تثبيت الفكين للوصول إلى الإطباق السليم، ثم التعامل مع كسور الوجنة ومفصل الفك من خلال مداخل جراحية دقيقة تضمن الحفاظ على العصب الوجهي والغدد اللعابية، إلى جانب تثبيت كسر الفك السفلي من داخل الفم، بما يحقق أفضل نتائج وظيفية وتجميلية للمريض.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحة للدقهلية للطب العلاجي، أن هذا التدخل الجراحي يعكس مستوى الجاهزية الطبية بمستشفيات الدقهلية، وقدرة الفرق المتخصصة على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات كانت في السابق تتطلب تحويل المريض إلى مستشفيات جامعية أو مركزية، وهو ما يعكس تطور الخدمة الطبية داخل مستشفى السنبلاوين العام.

من جانبها أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، أن نجاح العملية دون أي مضاعفات عصبية أو تشوهات، مع استعادة التماثل الطبيعي للوجه والإطباق المثالي للفكين، يؤكد الالتزام الكامل بمعايير الأمان والجودة داخل غرف العمليات، وحرص الفرق الطبية على تقديم خدمة علاجية متكاملة للمواطنين.

وقد خرج المريض من العملية بحالة مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية بالقسم الداخلي، مع تحسن ملحوظ في حالته العامة وشكل الوجه فور انتهاء الجراحة.

وشارك في إجراء العملية كل من الأستاذ الدكتور محمد مختار السيد، مدرس جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد أبو فندي، ماجستير جراحة الوجه والفكين، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور عمرو فتحي والدكتور عبدالله، وبمشاركة فنيي التخدير مستر إبراهيم ومستر إسلام، وهيئة التمريض مستر محمد محمود ومستر فارس.

فيما وجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر والتقدير لكافة أعضاء الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد بدران، مثمنًا الجهد المبذول والاحترافية العالية في إنقاذ المريض وإجراء هذا التدخل الجراحي الدقيق بنجاح، ومؤكدًا استمرار دعم المديرية للفرق الطبية المتميزة داخل مستشفيات المحافظة.

