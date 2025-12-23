الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تنظم تدريبا للصيادلة والمراقبين الصحيين للتعامل مع الأمراض الشتوية

صحة الفيوم تنظم تدريبا
صحة الفيوم تنظم تدريبا للصيادلة والمراقبين الصحيين، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة التطعيمات بالمديرية نظمت تدريبًا استهدف الصيادلة والمراقبين الصحيين، بالمستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الأولية المراكز الطبية الحضرية لكيفية التعامل مع الأمراض الشتوية.

 

مستهدفون بالتدريب من الفئات الأخرى

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن التدريب استهدف أيضًا مسؤولي مخازن الطعوم، ومسؤولي سلسلة التبريد، ومسؤول التطعيمات، وتضمنت الحقيبة التدريبية برنامجًا للتدريب على خطة الطوارئ، ونقل وحفظ الطعوم، وتهيئة أكياس التبريد، وتوصيات صرف الطعوم.

أمراض شتوية بحاجة إلى تطعيمات

​ينصح الأطباء مع قدوم فصل الشتاء بتناول مثل الأنفلونزا الموسمية، سنويًّا لأن سلالات الفيروس دائمة التغير والتحور، وهناك العديد من الأمراض الفيروسية التي تنشط مع فصل الشتاء ويمكن مقاومتها بتناول اللقاح الخاص بها مع قدوم فصل الشتاء، ومنها المكورات الرئوية التي تسبب الالتهاب الرئوي، وتصيب بشكل خاص كبار السن والأطفال، وفيروس كورونا دائم التحور تزداد حدة انتشاره في الأجواء الباردة، أيضا الفيروس المخلوي التنفسي (آر إس في) الذي أصبح له مصل في السنوات الأخيرة.

 

حفظ وتداول الامصال

​يذكر أنه لضمان فعالية اللقاحات، يفضل أن يتناولها الشخص قبل ذروة فصل الشتاء، ويفضل أن يكون في أكتوبر ونوفمبر حتى يتمكن الجسم من تكوين المناعة، ويجب أن يتم حفظ اللقاح في درجات حرارة مناسبة داخل الصيدلية أو المركز الطبي، ولا يجوز أن يعطي المصل للشخص إذا كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

محافظ الفيوم يوجه بإجراء تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

"طفل متوازن.. مجتمع متماسك" مبادرة وطنية جديدة لدعم الصحة النفسية والقيم الأخلاقية داخل المدارس

​وقد تحدث بعض المضاعفات بعد تناول اللقاح كتورم مكان الحقن، أو ارتفاع طفيف الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ارتفاع درجة الحرارة ادارة التطعيمات الانفلونزا الموسمية الفيروس المخلوي التنفسي المراكز الطبية الحضرية محافظة الفيوم محافظ الفيوم وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

أبرزهم الكرنب والبنجر والسبانخ، خضراوات الشتاء درع حماية من الأمراض والعدوى

استشاري: البرتقال يحتوي على أقل نسبة من فيتامين سي بين الفواكه

البطارية والإطارات، أجزاء يجب صيانتها في السيارة قبل فصل الشتاء

مع اقتراب موسم البرد، أطعمة تعزز المناعة

الزراعة تطلق خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات الحمى القلاعية وتكثف حملات التحصين

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الحمى القلاعية

أسباب إصابة طفلك بالأمراض المعدية فى فصل الشتاء وطرق العلاج

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

بتهديد وانتقاد لـ سلوت وجوارديولا، ثورة جماهير ليفربول ومانشستر سيتي بسبب صلاح ومرموش

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي البرتقال وتحرك مبشر في الموز وارتفاع صنفين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads