صحة الفيوم تنظم تدريبا للصيادلة والمراقبين الصحيين للتعامل مع الأمراض الشتوية

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة التطعيمات بالمديرية نظمت تدريبًا استهدف الصيادلة والمراقبين الصحيين، بالمستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الأولية المراكز الطبية الحضرية لكيفية التعامل مع الأمراض الشتوية.

مستهدفون بالتدريب من الفئات الأخرى

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن التدريب استهدف أيضًا مسؤولي مخازن الطعوم، ومسؤولي سلسلة التبريد، ومسؤول التطعيمات، وتضمنت الحقيبة التدريبية برنامجًا للتدريب على خطة الطوارئ، ونقل وحفظ الطعوم، وتهيئة أكياس التبريد، وتوصيات صرف الطعوم.

أمراض شتوية بحاجة إلى تطعيمات

​ينصح الأطباء مع قدوم فصل الشتاء بتناول مثل الأنفلونزا الموسمية، سنويًّا لأن سلالات الفيروس دائمة التغير والتحور، وهناك العديد من الأمراض الفيروسية التي تنشط مع فصل الشتاء ويمكن مقاومتها بتناول اللقاح الخاص بها مع قدوم فصل الشتاء، ومنها المكورات الرئوية التي تسبب الالتهاب الرئوي، وتصيب بشكل خاص كبار السن والأطفال، وفيروس كورونا دائم التحور تزداد حدة انتشاره في الأجواء الباردة، أيضا الفيروس المخلوي التنفسي (آر إس في) الذي أصبح له مصل في السنوات الأخيرة.

​ حفظ وتداول الامصال

​يذكر أنه لضمان فعالية اللقاحات، يفضل أن يتناولها الشخص قبل ذروة فصل الشتاء، ويفضل أن يكون في أكتوبر ونوفمبر حتى يتمكن الجسم من تكوين المناعة، ويجب أن يتم حفظ اللقاح في درجات حرارة مناسبة داخل الصيدلية أو المركز الطبي، ولا يجوز أن يعطي المصل للشخص إذا كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

​وقد تحدث بعض المضاعفات بعد تناول اللقاح كتورم مكان الحقن، أو ارتفاع طفيف الحرارة.

