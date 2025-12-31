الأربعاء 31 ديسمبر 2025
محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين

عبير موسي رئيسة الحزب
عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري
قررت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الثلاثاء، تأييد حكم بسجن النائبة عبير موسى رئيسة "الحزب الحر الدستوري"، بحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" المحلية.

وذكرت الإذاعة أن "الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، مدة عامين اثنين".

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن موسي على خلفية دعوى قضائية أقامتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تصريح إعلامي أدلت به موسى حول الهيئة بمناسبة إحدى المحطات الانتخابية الماضية، واتهمتها بالتشهير وترويج أخبار كاذبة. 
 

وأودعت عبير موسى السجن منذ 3 أكتوبر 2023، بتهم بينها "ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام"، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وجرى توقيفها في ذلك العام عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب حزبها. 

