محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين

18 حجم الخط

قررت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الثلاثاء، تأييد حكم بسجن النائبة عبير موسى رئيسة "الحزب الحر الدستوري"، بحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" المحلية.

وذكرت الإذاعة أن "الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، مدة عامين اثنين".

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن موسي على خلفية دعوى قضائية أقامتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تصريح إعلامي أدلت به موسى حول الهيئة بمناسبة إحدى المحطات الانتخابية الماضية، واتهمتها بالتشهير وترويج أخبار كاذبة.



وأودعت عبير موسى السجن منذ 3 أكتوبر 2023، بتهم بينها "ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام"، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وجرى توقيفها في ذلك العام عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب حزبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.