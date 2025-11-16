الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن وقاية الماشية من الحمى القلاعية

 نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة إرشادية مشتركة بين الإدارة العامة للإنتاج الحيواني والإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بالتنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان، تحت عنوان "صحة الحيوان والوقاية من مرض الحمى القلاعية وطرق حماية الثروة الحيوانية".

محاور تناولتها الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الندوة تضمنت  محاور توعوية مهمة ركزت على صحة الحيوان والحد من انتشار الحمى القلاعية، أبرزها، التعريف بالحمى القلاعية وأعراضها وطرق انتقال الفيروس بين الحيوانات، أهمية التحصينات الدورية ودورها في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع، خاصة النظافة والتطهير ومنع دخول الحيوانات غير المحصّنة، دور المربين في الإبلاغ المبكر عن أي حالات اشتباه لتقليل الخسائر والسيطرة على المرض، أهمية التلقيح الاصطناعي في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين السلالات، كيفية اختيار السلالات المناسبة لبيئة محافظة الفيوم لتحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

 

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن الحمي القلاعية

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة أوصت باستمرار عقد اللقاءات التوعوية لتعزيز الوعي بطرق الوقاية وتحسين صحة الحيوان.

