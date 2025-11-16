زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن وقاية الماشية من الحمى القلاعية

18 حجم الخط

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة إرشادية مشتركة بين الإدارة العامة للإنتاج الحيواني والإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بالتنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان، تحت عنوان "صحة الحيوان والوقاية من مرض الحمى القلاعية وطرق حماية الثروة الحيوانية".

محاور تناولتها الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الندوة تضمنت محاور توعوية مهمة ركزت على صحة الحيوان والحد من انتشار الحمى القلاعية، أبرزها، التعريف بالحمى القلاعية وأعراضها وطرق انتقال الفيروس بين الحيوانات، أهمية التحصينات الدورية ودورها في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع، خاصة النظافة والتطهير ومنع دخول الحيوانات غير المحصّنة، دور المربين في الإبلاغ المبكر عن أي حالات اشتباه لتقليل الخسائر والسيطرة على المرض، أهمية التلقيح الاصطناعي في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين السلالات، كيفية اختيار السلالات المناسبة لبيئة محافظة الفيوم لتحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة أوصت باستمرار عقد اللقاءات التوعوية لتعزيز الوعي بطرق الوقاية وتحسين صحة الحيوان.

