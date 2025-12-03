مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي أمام مستشفى أم المصريين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت بالفعل أعمال إصلاح عاجلة للتعامل مع العطل الطارئ.

وأكدت الشركة أن طبيعة الإصلاحات تتطلب قطع المياه بشكل مؤقت عن عدد من المناطق لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الضخ تدريجيًا إلى طبيعته، وتشمل المناطق المتأثرة: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن العطل جاء بشكل مفاجئ وخارج عن الإرادة، مشيرة إلى أن فرق وورش الإصلاح تعمل على مدار الساعة للانتهاء السريع من المعالجة الفنية واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وقد تم الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة وفرق الصيانة إلى موقع الكسر لضمان السيطرة الكاملة على الموقف.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي توفير سيارات مياه الشرب النظيفة بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال على الخط الساخن 125.

مصدر يكشف موعد عودة المياه

وكشف مصدر بمحافظة الجيزة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عودة المياه ستتم فور الانتهاء من الإصلاحات خلال الساعات القادمة، مع بدء إعادة الضخ تدريجيًا لضمان استقرار الشبكة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن مدة انقطاع المياه تعتمد على مدى شدة الكسر والصعوبة في الإصلاح، لكن استنادًا إلى تجارب إصلاح خطوط مياه رئيسية في حالات سابقة ففي بعض الحالات يمكن أن يتم الإصلاح في 6 إلى 12 ساعة إن كان الكسر بسيط نسبيًا والأعمال سريعة.

أما إذا كانت الأعمال معقدة أو الكسر كبير — كما في حال خط قطر 1000 مم — قد تستغرق أكثر من 12 ساعة وربما حتى 24 ساعة أو أكثر.

