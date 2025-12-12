الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي بمستشفى مبرة المحلة بمحافظة الغربية في إجراء تدخل جراحي دقيق لاستئصال ورم خبيث بالكلية اليمنى، مع الحفاظ الكامل على أنسجتها ووظائفها، في إنجاز طبي يُعد طفرة في جراحات أورام المسالك البولية.

ورم خبيث بالكلية اليمنى

وقالت وزارة الصحة أنه كان المريض يعاني من ورم خبيث بالكلية اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر استئصال الورم جراحيًّا دون اللجوء للاستئصال الجذري للكلية، وذلك بفضل مهارة الفريق الطبي وتقنيات الجراحة الدقيقة المستخدمة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه العملية تمثل تقدُّمًا كبيرًا في مجال جراحات المسالك، إذ جرى استئصال الورم مع الحفاظ على الكلى وفعاليتها، ما يعزز فرص الشفاء ويحافظ على جودة حياة المريض.

وقد استقرت الحالة الصحية للمريض تمامًا، وخرج من المستشفى بعد تحسن ملحوظ، فيما وجَّهت إدارة المستشفى الشكر للفريق الطبي المعالج، مؤكدة أن هذا النجاح يأتي نتيجة تضافر جهود جميع المشاركين في العملية.

فيما نجح فريق طبي بمستشفى هليوبوليس التابع للمؤسسة العلاجية بمحافظة القاهرة في إجراء جراحة دقيقة لرد وإصلاح كسر من الدرجة الثالثة مع تركيب مثبت خارجي لمريض كان يعاني من كسور متعددة نتيجة حادث طريق.

ووصل المريض محولًا من مستشفى مبرة المعادي، وهو يعاني من كسر مفتوح من الدرجة الثالثة شمل العضلات والأوردة، إضافة إلى كسر متفتت بعظام الساق اليمنى. وعلى الفور، جرى التعامل السريع مع الحالة وتجهيز المريض خلال أقل من 6 ساعات لدخول العمليات.

وخضع المريض لعملية رد وإصلاح الكسر مع تنظيف جراحي شامل للجرح، ثم تركيب مثبت خارجي من نوع LRS للحفاظ على استقرار الكسور وإعادة هيكلة العظام. وقد أكد المستشفى أن حالة المريض الصحية مستقرة بعد الجراحة، على أن يستكمل مراحل العلاج والتجميل لاحقًا تحت إشراف الفريق الطبي.

