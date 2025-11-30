كسر مفاجئ يتسبب في قطع مياه الشرب عن بعض مراكز وقرى الفيوم

18 حجم الخط

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن كسرا مفاجئا أصاب خط قطر 1000 مليمتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، وتم قطع المياه عن عدد من القرى والمراكز لحين الانتهاء من إصلاحه.

المناطق المتضررة من انقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب مركز يوسف الصديق بالكامل ما عدا قرى "النزلة ـ الحامولي ـ كحك قبلي "، ومن مركز الفيوم يتأثر بانقطاع مياه الشرب قرية ديسيا، ومن مركز ابشواي تتأثر قري " أبو دنقاش ـ طبهار ـ المصرية"، ويتأثر من مدينة الفيوم أحياء " الصوفي ـ الدائري ـ منطقة مدرسة الرواد ".

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين في المناطق المتأثرة وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة انقطاعها، وستلبي الشركة الاحتياجات القصوى عن طريق فناطيس المياه في حالة طلبها عن طريق الخط الساخن.

وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ العمل على إصلاح الكسر، وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من الإصلاح وتصل المياه إلى المناطق المتضررة تباعا.

