مستشفى الشروق المركزي ينجح في عمليتين دقيقتين لإنقاذ مريض وفتاة من الإصابة والعجز

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق جراحة العظام وجراحة الوجه والفكين بمستشفى الشروق المركزي في إجراء تدخلين طبيين دقيقين، شمل الأول علاج كسر معقّد لعظمة القصبة، بينما استهدف الثاني إعادة القدرة على فتح الفم لفتاة كانت تعاني من عجز شبه كامل.

 

التدخل الجراحي الأول: تثبيت داخلي لكسر بالسطح المفصلي لعظمة القصبة

استقبل المستشفى مريضًا يبلغ من العمر 56 عامًا يعاني من صعوبة شديدة في الحركة وتورّم بمنطقة الركبة بعد تعرضه لحادث أدى إلى كسر بالسطح المفصلي لعظمة القصبة مصحوبًا بهبوط شديد.

 وبعد الفحص تبين عدم قدرته على تحميل الوزن على الطرف المصاب.

وقرر الفريق الطبي إجراء رد مفتوح للكسر وتثبيت داخلي باستخدام شريحة ومسامير ذاتية للسطح المفصلي، مع تركيب طعوم عظمية مأخوذة من عظم الحوض لرفع الجزء الهابط وإعادة استواء المفصل.

 كما تم تسليك الأوتار والأنسجة المحيطة لضمان استعادة الحركة ومنع المضاعفات. وقد تكللت العملية بالنجاح واستعاد المريض استقرار المفصل وقدرته على الحركة تدريجيًا.

 

التدخل الجراحي الثاني: حقن مفصل الفك وتحسين القدرة على فتح الفم لفتاة

كما نجح فريق جراحة الوجه والفكين في علاج فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا كانت تعاني من عجز شبه كامل في فتح الفم، مصحوب بآلام شديدة وصعوبة في المضغ والكلام. وأظهرت الفحوصات وجود التهابات مزمنة واضطرابات في مفصل الفك الصدغي.

وأجرى الفريق الطبي عملية غسيل لمفصل الفك باستخدام محلول ملحي لإزالة الالتصاقات، أعقبها حقن حمض الهيالورونيك داخل المفصل لتحسين حركة الفك وتقليل الاحتكاك والآلام. وتم تدريب الفتاة خلال العملية على تحريك الفك تدريجيًا حتى الوصول إلى مدى حركي أفضل، قبل استكمال العلاج الطبيعي لاحقًا لتحسين الوظيفة الحركية للفك.

وأكدت إدارة مستشفى الشروق المركزي أن نجاح العمليتين يعكس جاهزية الفرق الطبية وكفاءتها في التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة، موجهة الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي المشاركين.

