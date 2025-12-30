الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط قرابة 96 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وسقوط 58 حالة تعاطي

الداخلية تضبط95959مخالفة
الداخلية تضبط95959مخالفة مرورية خلال24ساعة.. وسقوط58حالة تعا
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

أسفرت الجهود المرورية خلال24ساعة عن ضبط95959مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص1545سائقًا، وتبين إيجابية58حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

فيما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال24ساعة عن ضبط770مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص94سائقًا، وتبين إيجابية5حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط12محكومًا عليهم بإجمالي18حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية بشكل يومي لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.

مخالفات مرورية حملات المرور الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية أخبار المرور فحص السائقين الامن العام

الجريدة الرسمية
