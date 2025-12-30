أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، انتهت مباراة بوتسوانا أمام الكونغو الديمقراطية، بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من جانب منتخب الكونغو الديمقراطية، وفي أول هجمة كونغولية في الدقيقة 3 سدد فيستون ماييلي من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة عند الحارس قبل أن يحتسب حكم المباراة تسلل على اللاعب

وفي الدقيقة 11 يسدد ميشاك إليا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس جواتسيوني فوكو تصدى لها بثبات

في الدقيقة 31 يسفر الضغط الهجومي لمنتخب الكونغو عن الهدف الأول للفهود في مرمى بوتسوانا، سجله اللاعب ناثانييل مبوكو

وجاء الهدف بعدما مرر لاعب الكونغو الديمقراطية الكرة بكعب القدم إلى ناثانييل مبوكو الذي تسلمها وسدد على يسار الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

وفي الدقيقة 41 يسجل المنتخب الكونغولي هدفه الثاني عن طريق جايل كوكوتا، من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس داخل الشباك

مباراة الكونغو الديمقراطية ضد بوتسوانا، فيتو

ملخص الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بسيطرة كاملة للمنتخب الكونغولي، وسط تراجع ملحوظ للاعبي بوتسوانا

ويسفر الحصار الكونغولي في الدقيقة 60 عن هدف ثالث للفهود في مرمى بوتسوانا، عن طريق جايل كوكوتا، وبعدها بثلاث دقائق فقط

هدف ملغي لفيستون ماييلي

وفي الدقيقة 63 يسجل فيستون ماييلي الهدف الرابع للكونغو في مرمى بوتسوانا، ولكن يلغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو “VAR”.

وفي الدقيقة 90+2 يسدد لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية من داخل المنطقة ولكنها وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

ترتيب بوتسوانا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا

بهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، متساويًا مع السنغال متصدر المجموعة، ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير، ويتأهل المنتخبان معا لدور ال16 في أمم أفريقيا 2025

وفي المجموعة نفسها، خسر منتخب بنين أمام السنغال بثنائية نظيفة ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، ويتأهل لثمن النهائي ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، ليضرب موعدا مع منتخب مصر في دور ال16 بالكان.

