المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد لكل من الهاربين معتز مطر، ومحمد ناصر، و6 متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 10سنوات لـ 3 متهمين آخرين، في القضية رقم339 لسنة2025، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ضياء عامر، وبسكرتارية محمد هلال، حيث استعرضت المحكمة أوراق القضية وأدلة النيابة.

نشاط الجماعة الإرهابية

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية اعتمدت على القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما استهدفت الجماعة الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

