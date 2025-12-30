الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

معتز مطر ومحمد ناصر
معتز مطر ومحمد ناصر
قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد لكل من الهاربين معتز مطر، ومحمد ناصر، و6 متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 10سنوات لـ 3 متهمين آخرين، في القضية رقم339 لسنة2025، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية.

شراء أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. والوصايا العشر لوزير الداخلية (فيديو)

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ضياء عامر، وبسكرتارية محمد هلال، حيث استعرضت المحكمة أوراق القضية وأدلة النيابة.

نشاط الجماعة الإرهابية

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية اعتمدت على القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما استهدفت الجماعة الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

