الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر يونايتد أولًا عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 27، قبل أن ينجح لاديسلاف كرييتشي في إدراك التعادل لوولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

يدخل مانشستر يونايتد مباراته أمام وولفرهامبتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لامينس.
خط الدفاع: ديوجو دالوت- هيفين- ليساندرو مارتينيز- لوك شاو.

وسط الميدان: كاسيميرو- زيركزي- مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: دورجو- سيسكو- ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 29 نقطة، فيما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير، برصيد نقطتين من 18 مباراة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بإقامة 6 مباريات قوية

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026

كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب النور

